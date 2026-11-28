Una lettera anonima con la frase, tra le altre, «ti uccideremo» è il motivo per cui nelle ultime ore è stato deciso l’innalzamento del livello della misura di sicurezza a protezione del gip Tiziana Landoni, il giudice che ha scarcerato Youssef Siher.

Dopo che il gip ha ricevuto direttamente la lettera, che fa riferimento proprio al caso Siher, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura ha disposto il rafforzamento della vigilanza, che era stata adottata nella forma più «leggera» subito dopo la decisione di Landoni di respingere la richiesta di misura cautelare per l’amministratore del profilo «Movimento 17 ottobre» avanzata dalla Procura e dopo le prime minacce arrivate via social. Ora la vigilanza mobile (o Vgr-Vigilanza generica radiocontrollata) è stata intensificata, con passaggi più frequenti e mirati delle pattuglie delle forze dell’ordine sotto l’abitazione del magistrato o nel luogo di lavoro. Non si tratta di un vero e proprio servizio di tutela né di scorta.

L’attivista pro Pal intanto resta indagato, insieme alla moglie Sagia Hammoud, per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e per violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.