Non si andrà «sottozero» per fortuna, ci sarà solo qualche nuvola e le temperatura sarà intorno ai 4-5 gradi ma poco cambia. Farà freddo ma non per le migliaia di podisti che domattina prenderanno il via da City life della «Stramilano sottozero», edizione invernale di quella Stramilano dei 50mila che ha scritto la storia del podismo milanese e non solo milanese.

I runner saranno chiamati a cimentarsi in un circuito chiuso di 5 chilometri che si snoda tra gli iconici grattacieli della nuova Milano. Il percorso accompagnerà i partecipanti attraverso le vie del quartiere CityLife, con partenza da Viale Cassiodoro e passaggio da Piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni. La novità sarà soprattutto nello scenografico punto di arrivo, in Piazza Elsa Morante, poco sopra Via Stratos, con le tre torri a fare da suggestiva cornice sopra il portale del traguardo.

Anche quest’anno sono previste due tipologie di gara: la 10 km Fidal competitiva, riservata agli atleti tesserati, con partenza alle ore 9:00, e la 5 o 10 km ad andatura libera, aperta a tutti, con partenza alle ore 10:30. «Siamo felici di vedere come Stramilano SottoZero continui a conquistare l’entusiasmo dei milanesi, confermandosi un appuntamento sempre più atteso nel calendario sportivo della città- spiegano Michele Mesto e Andrea Alzati rispettivamente Presidente e Vice Presidente di Stramilano- Anno dopo anno, questa edizione invernale sta diventando un’occasione per vivere lo sport in modo aperto e inclusivo, coinvolgendo runner, famiglie e appassionati di tutte le età e capacità». Domenica quarta edizione che conferma il sold out dello scorso anno e un percorso che si snoda tra i grattacieli della nuova CityLife, là dove a Milano una volta c’era la Fiera Campionaria. Che di Stramilano ne ha viste passare parecchie. Per i milanesi (e non solo per i milanesi) la Stramilano è infatti un lunga storia d’amore. Di atletica, di campioni, di record, di prime volte. Una vera e propria rivoluzione culturale che ha cambiato le abitudini di una città che con la Stramilano ha imparato a correre e a muoversi, ha scoperto ciò che oggi tutti chiamano running, perchè in inglese sembra di far meno fatica, ma che mezzo secolo fa era la pratica «folle» di pochi fissati sudati e malvestiti. C’era una volta ( e c’è ancora) la Stramilano ed ora c’è anche la Stramilano sottozero.La storia continua ma forse è sempre la stessa storia.