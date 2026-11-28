C’è una storia che viene da lontano e che, come la celebrata cinematografica Odissea di Christopher Nolan, dovrebbe far riflettere sul senso del nostro mondo. Come avviene con Il Principe d’Egitto che, dalla pellicola d’animazione targata DreamWorks del 1998, già ispirata ai Dieci Comandamenti di Cecil B. De Mille (1956), approdò nel 2017 in forma di musical con debutto in California. Oggi grazie al regista Federico Bellone è al Teatro degli Arcimboldi fino al 13 dicembre.

Musica dal vivo, 50 interpreti tra cui Riccardo Maccaferri (Mosè), Lorenzo Tognocchi (Ramses), Giulia Sol (Tziporrah) e un allestimento kolossal con effetti speciali di Paolo Carta e grandi scenografie dello stesso Bellone e coreografie danzate di Marta Melchiorre. La storia è quella biblica di Mosé, salvato dalle acque del Nilo, allevato alla corte del faraone, divenuto fratellastro del legittimo erede e infine, illuminato da Dio a farsi guida del popolo ebraico sottomesso agli egiziani e a sostenere un esodo che porterà gli ebrei in salvo nella Terra Promessa.

Con le musiche del premio Oscar Stephen Schwartz, autore di titoli come Pocahontas e Wicked, questo Principe d’Egitto è un’occasione che il regista milanese cui si devono The Phantom of The Opera, Anastasia e Mary Poppins - non poteva farsi sfuggire. «Perché questo titolo? Un motivo è imprenditoriale spiega Bellone Gli italiani amano titoli d’animazione anni 90, sulla scia della rinascita della Disney con La Sirenetta. Un titolo inedito in Italia. Il difetto del nostro musical è riproporre sempre gli stessi titoli». Quando esordì a Londra nel 2019, «il Principe d’Egitto fu un flop, ma l’Italia è un caso a sé: a Broadway titoli come Sette spose per sette fratelli e Cantando sotto la pioggia non ebbero molto successo, mentre in Italia hanno fatto numeri straordinari. Anastasia in Italia è stato l’incasso degli ultimi 10 anni, mentre in Usa e Uk non ha funzionato».