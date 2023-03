Ladri "acrobati" grazie ai lavori sulle facciate

Oltre a favorire frodi e sprechi come abbiamo visto sul Giornale.it, i lavori effettuati grazie al Superbonus edilizio hanno provocato e stanno provocando danni collaterali non indifferenti: stavolta non si tratta dei soldi rubati alle casse statali ma di quelli che i ladri d'appartamento provano a rubare, assieme ad altri oggetti di valore, a molti cittadini costretti a convivere, da mesi, con impalcature che agevolano l'ingresso degli ospiti indesiderati tramite balconi e finestre e per questo motivo soprannominati "acrobati" dai cittadini romani.

Cosa succede a Roma

Il fenomeno dei furti negli appartamenti è in netto aumento negli ultimi mesi come testimoniato, in maniera trasversale, dai residenti di numerosi quartieri della Capitale che, in questo caso, non vede distinzioni tra quelli "bene" e quelli più periferici. " Aspetto che finiscano i lavori ma tornando indietro non li rifarei ", ha affermato a Repubblica una signora che abita al secondo piano di un palazzo del residenziale quartiere Trieste la quale è solita tenere attivo l'allarme perimetrale anche quando si trova in casa con la famiglia.

Le segnalazioni di moderni "uomo ragno" non si contano, la stessa Maria Cristina ha raccontato al quotidiano che una domenica, mentre si trovava vicino la finestra assieme ai suoi bambini, ha incrociato lo sguardo di chi si voleva introdurre nel suo appartamento: in un attimo l'uomo si è lanciato verso il basso fuggendo dal cortile. " La vicina che ha visto la scena ha chiamato il 113, pensava a un suicidio, che l'uomo si fosse buttato di sotto in un gesto estremo di disperazione. Poi lo ha visto rialzarsi e risorgere, allora ha collegato tutto ", ha aggiunto.

Le contromisure dei residenti