Il diktat dell'Anpi ai commercianti: "Non aprite il 25 Aprile"

Abbassare la saracinesca dei negozi per tutta la giornata del 25 aprile, perché "non si tratta di servizi essenziali". Questo l'appello lanciato ieri da Anna Cocchi, presidente dell'Anpi Bologna, ai commercianti. Una proposta rilanciata però in modo piuttosto brusco, con parole tutt'altro che diplomatiche. E che sono state lette dai diretti interessati alla stregua di un vero e proprio attacco alla categoria gratuito ed immotivato, riportando gli esercenti sul piede di guerra. Tanto più che già qualche giorno fa i negozianti si erano scagliati contro l'intenzione del sindaco Pd Matteo Lepore di firmare un'ordinanza che impone la chiusura alle 19 delle attività commerciali di via del Pratello, ovvero la zona del capoluogo emiliano in cui si svolgeranno le celebrazioni del 25 aprile (con l'ex-sindaco di Riace Mimmo Lucano in veste di ospite d'onore, altro motivo di polemica).

L'Anpi attacca i commercianti

Una decisione che l'amministrazione di centrosinistra ha scelto alla fine di rivedere in minima parte, procrastinando l'orario di chiusura alle 19.30 per quella specifica area del territorio comunale ma attirandosi comunque le critiche di Confesercenti. E nelle scorse ore, in una situazione già piuttosto delicata, l'Anpi ha pensato bene di aggiungere il "carico". “Una giornata che dovrebbe essere dedicata ai valori dell’antifascismo, e non al profitto. Il 25 aprile è una di quelle date che nei calendari sono segnate in rosso. Non si va a scuola, non si va al lavoro e gli uffici sono chiusi perché è una festa nazionale - le parole di Cocchi, riportate dal sito BolognaToday - sento il bisogno di ribadire queste che possono sembrare cose scontate a fronte dei tanti, troppi, esercizi commerciali che invece resteranno aperti. Non si tratta di servizi essenziali che devono essere sempre garantiti. Si tratta solo di favorire lo shopping. Tutto qui”. L'Anpi, in buona sostanza, sembra attribuire ai commercianti la "colpa" di lavorare.

La replica della Lega: "Serve rispetto per chi lavora"