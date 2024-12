Lecce, i cognati non vogliono pagare il funerale della suocera: finisce in rissa

Ascolta ora 00:00 00:00

Una violenta rissa pochi minuti dopo la morte di una donna per questioni economiche. Questo quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Parabita, in provincia di Lecce: due uomini, rispettivamente 55 e 54 anni, si sono scontrati fisicamente perchè nessuno dei due voleva farsi carico delle spese del funerale della suocera. Dopo uno scontro verbale, i due cognati si sono fronteggiati prima a mani nude e poi impugnando delle armi, uno un coltello a serramanico e l'altro un bastone. L'arrivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio: i due uomini sono stati denunciati per porto abusivo di armi.

Come riportato da Repubblica, tutto è iniziato pochi minuti dopo la morte della suocera, un'anziana colta da un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: dopo aver praticato diversi massaggi cardiaci, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un enorme dolore per i familiari, che si è trasformato in violenza dopo pochi istanti a causa delle ostilità tra le famiglie delle figlie dell'anziana decedute. "Paga il funerale" l'invito di un cognato all'altro. La risposta non s'è fatta attendere: "È una spesa che devi fare te e la tua famiglia”.

Già prima di questo confronto al vetriolo, tra i due uomini c'erano stati scontri su questioni economiche. Vecchie ruggini, insomma. Dalle provocazioni agli insulti, dalle minacce ai fatti. Di fronte ai familiari sotto choc, i due cognati se le sono date di santa ragione. Uno dei presenti ha chiamato i carabinieri una volta compreso il pericolo: “Accorrete, si stanno picchiando in strada”. Immediato l'intervento degli agenti di Parabita, supportati dai colleghi del Norm di Casarano.

Uno dei uomini si è giustificato spiegando che il coltello lo conservava in macchina per quando andava al mare.

L'altro, invece, aveva recuperato il bastone all'interno dell'abitazione della suocera. Gli agenti hanno identificato i due cognati, che hanno rifiutato le cure in ospedale, e sono stati accompagnati in caserma, dove sono stati denunciati per porto abusivo di arma.