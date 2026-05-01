Lega al letto il figlio di dieci anni della convivente: arrestato un 47enne

Una lunga spirale di maltrattamenti, durata anni e culminata in un episodio di estrema gravità. È quanto emerso nell’Avellinese, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni del figlio minorenne della convivente.

Le violenze per anni

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bambino, che oggi ha circa 10 anni, avrebbe subito abusi e umiliazioni fin da quando ne aveva appena quattro. Una situazione che si sarebbe protratta dal 2020 fino a tempi recenti, fatta di aggressioni fisiche, intimidazioni quotidiane e continue privazioni. Non solo violenza diretta, ma anche isolamento, al minore sarebbero stati impediti normali rapporti sociali e familiari, aggravando ulteriormente il suo stato psicologico. Un quadro che, nel tempo, ha provocato al bambino gravi disagi psicofisici, ben oltre le normali condizioni di crescita.

L’episodio più grave

A far scattare l’intervento decisivo è stato l’ultimo episodio, particolarmente violento. L’uomo avrebbe infatti rinchiuso il figlio della convivente in una stanza dell’abitazione, legandolo al letto e lasciandolo lì per ore. Un gesto che ha trasformato i maltrattamenti in un vero e proprio caso di sequestro di persona. Un’escalation che rappresenta il punto più estremo di una serie di comportamenti già da tempo degenerati in violenza fisica.

Le indagini

A ricostruire quanto accadeva tra le mura domestiche sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino, con il supporto di una task force specializzata nei casi di violenza domestica. Determinante è stato anche il contributo dei servizi sociali e degli psicologi dei centri antiviolenza del territorio, che hanno collaborato alla raccolta degli elementi necessari. Le indagini si sono basate su testimonianze, analisi di dati informatici e verifiche sui profili social, da cui sarebbero emersi anche immagini e filmati utili a confermare le accuse.

L’arresto

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Avellino ha richiesto una misura cautelare, accolta dal giudice per le indagini preliminari. Per il 47enne è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere. Le accuse sono pesanti, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.Il provvedimento rappresenta anche un aggravamento di una misura già in essere, l’uomo era infatti destinatario di un divieto di avvicinamento alla convivente e ai figli della donna, disposto dal Tribunale per i minorenni di Napoli.

Il contesto familiare

Nel corso del tempo, la situazione avrebbe iniziato a emergere anche all’esterno. Alcuni segnali di disagio sarebbero stati notati in ambito scolastico, contribuendo ad accendere i riflettori sulla condizione del minore. Le indagini hanno quindi permesso di delineare un contesto familiare segnato da tensioni, violenze e continue intimidazioni, in cui il bambino viveva in una condizione di sofferenza costante.

I dispositivi sequestrati

Durante l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, gli investigatori hanno sequestrato dispositivi informatici che saranno sottoposti ad analisi forense.

L’obiettivo è acquisire ulteriori elementi utili a consolidare il quadro probatorio e chiarire ogni aspetto della vicenda. Per il bambino, ora fuori da quell’ambiente, si apre un percorso di tutela e supporto. Per l’uomo, invece, si prospetta un iter giudiziario che dovrà accertare tutte le responsabilità.