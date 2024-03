Linate, apre in aeroporto il nuovo centro medico Bianalisi

Analisi e controlli medici per tutti, viaggiatori in transito, dipendenti e cittadini all’aeroporto di Milano Linate dove è stato inaugurato un nuovo, importante servizio: la struttura sanitaria di Bianalisi, il più grande player italiano di diagnostica integrata, presente in 12 regioni con oltre 350 centri. Apertura che segue quella del luglio 2023 al Terminal 1 dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa e che fa dei due scali gestiti da Sea i primi a mettere a disposizione strutture del genere in Italia.

Taglio del nastro seguito con curisotià e attenzione anche da passeggeri in transito e dipendenti dell’aeroporto, presenti l'amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano Armando Brunini, dal presidente del gruppo Bianalisi Giuliano Caslini e dal responsabile clinico del gruppo Bianalisi Giorgio Scivoletto che hanno sottolineato come la struttura punti a diventare un centro di riferimento per le esigenze di salute e benessere dei passeggeri, della popolazione che risiede nei dintorni dell’area aeoportuale ma soprattutto degli oltre 8.000 lavoratori che ogni giorno prestano il proprio servizio all’interno dello scalo milanese che, anche per la crescita dei servizi di qualità offerti, è stato decretato dall’Airports Council International come il “migliore d'Europa 2023” nella categoria degli aeroporti tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri.

Il poliambulatorio Bianalisi Linate, facilmente raggiungibile perché è situato nell’area arrivi del city airport, a due passi dalla metropolitana M4 che collega direttamente lo scalo alla città, ai parcheggi, alle fermate dei bus e dei taxi, opera in regime privato, dal lunedì al sabato e offre diverse specialità e visite prenotabili anche online: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla fisiatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione è dedicata anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica, settori nei quali sono offerti servizi all’avanguardia attraverso l’ossigeno-ozono terapia e le terapie di riabilitazione. A questo si aggiungono la medicina dei viaggi, per quei passeggeri che si recano in particolari aree geografiche, la medicina aeronautica, il settore rivolto ai piloti civili e commerciali e la possibilità visite per il rinnovo della patente di guida.

"Dopo l’apertura pioneristica la scorsa estate a Malpensa, anche questa a Linate sottolinea la tendenza degli aeroporti a diventare delle piccole città, vere e proprie airport city, che sono in grado di offrire servizi diversificati, innovativi e utili ai propri passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e oggi con la nuova metropolitana anche ai milanesi - ha sottolineato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano -. Si tratta di una nuova offerta che è in linea anche con il nostro impegno per favorire un equilibrio tra vita e lavoro sempre migliore a tutta la nostra comunità aeroportuale, una risposta concreta a un’esigenza sempre più sentita dopo il Covid perché è importante offrire sul luogo di lavoro e sul luogo di transito di passeggeri da tutto il mondo servizi sanitari e non solo sempre più avanzati".

“Vogliamo contribuire a portare la sanità sempre più vicino ai cittadini, In linea con la riforma dell’assistenza territoriale voluta dal Pnrr e con gli obiettivi di Regione Lombardia - ha detto il dottor Giuliano Caslini, presidente del gruppo Bianalisi -. Dopo l’apertura della sede a Malpensa, Bianalisi Linate è il nostro secondo centro specializzato nei servizi aeroportuali, che richiedono tempi rapidissimi associati a un’estrema flessibilità. La struttura può avvalersi degli strumenti e delle competenze professionali di un grande gruppo che ogni giorno, in tutta Italia, accoglie oltre 15.000 pazienti, svolge più di 50.000 test di laboratorio e oltre 4.000 visite specialistiche. Il nostro obiettivo è fornire servizi ad elevata qualità ed efficienza ai passeggeri e di supportare le esigenze dei residenti e della numerosa comunità aeroportuale di Linate, che da oggi ha il suo centro medico, con tempi di attesa ridotti”.

Caslini ha anche sottolineato come “dopo un periodo di rodaggio iniziale, il centro Malpensa adesso prende forma e consistenza nel servizio, sia al personale dipendente e che opera stabilmente con medicine del lavoro con check up, sia con il traffico, che è di circa 30 milioni di transito all'anno”.