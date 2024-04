Aumentano i furti d'auto: ecco quali sono le vetture preferite dai ladri

C'è preoccupazione in Lombardia per i dati relativi ai furti d'auto, sempre più in crescita. A quanto pare, infatti, nel 2023 si è assistito a un considerevole aumento del fenomeno rispetto all'anno precedente. Si parla, per la precisione, di un 15% di casi in più. Un numero nettamente superiore rispetto alla media nazionale, che è invece di 7%. In sostanza, come riportato da Il Giorno, nel 2023 in Lombardia si sono avuti 9.750 furti di auto, mentre i furti di motocicli arrivano a 4.613. Il numero di casi in tutta Italia, invece, ammonta a 131.679 (100mila solo auto). Solo il 44% delle vetture sottratte è stato recuperato: un dato non proprio incoraggiante.

Purtroppo, come spiegano le autorità, non è facile recuperare i veicoli sottratti. Chi si occupa di questo genere di traffico illecito sa bene come agire. Le vetture vengono pertanto sottratte al legittimo proprietario e quindi smontate per pezzi di ricambio o rivendute intere. Le tratte maggiormente battute sono l'Est Europa, ma anche il Medio Oriente e il Nord Africa.

Lo studio di LoJack Italia

Secondo i dati elebatorati di LoJack Italia, società che si occupa di recuperare i veicoli rubati, la Regione in cui vengono rubate più auto è la Campania, con 26.045 furti. A seguire abbiamo Lazio (16.912), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750). Queste informazioni si trovano nel rapporto redatto grazie a quanto riferito dal ministero. Per quanto concerne la Lombardia, l'attenzione va su quell'aumento del 15% relativo ai casi di furto.

Dall'altro lato della classifica troviamo le Regioni dove il rischio di furto è minore, con meno di 600 casi l'anno. Abbiamo: Basilicata, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria.

Ad agevolare i furti d'auto anche le nuove tecnologie che, paradossalmente, possono rendere più semplice il lavoro dei ladri. A giocare a favore dei ladri, ad esempio, sono quelle auto dotate di dispositivi per l'apertura contactless, che non necessitano di chiavi. Interagire con questi sistemi può risultare molto semplice per un criminale esperto, bastano dei semplici apparecchi dal costo fra l'altro irrisorio. Da qui, l'avviso agli automobilisti, che devono sempre fare attenzione.

Furti e guadagni

Molto spesso le auto, una volta sottratte al proprietario, vengono immesse nel mercato internazionale. La vettura resta ferma per qualche giorno poi, una volta che la situazione è più sicura, viene venduta per intero oppure smontata perché possano essere scambiati i suoi componenti. Si tratta di viaggi che comportano diversi scambi e passaggi, tanto che seguire l'intero spostamento del veicolo è molto difficile.

Sono in tanti a guadagnare da questi traffici. Si va da un guadagno di 1000 euro, fino a un massimo di 5mila euro. Chiaramente un'auto di lusso può valare di più. Si arriva anche a 100mila euro. Come prezzo di trasporto, invece, siamo fra i 2 e 3 mila euro, che salgono quando c'è necessità di imbarcare la vettura su una nave.

Le auto più rubate

Stando ai dati raccolti, sono i Suv le auto preferite dai ladri. Si parla addirittura di un rapporto 1 su 5. Passando ai modelli, fra i 10 veicoli maggiormente cercati, abbiamo: Fiat Panda, Fiat 500, Fiat Punto, Lancia Ypsilon, Fiat 500 L, Alfa Romeo Giulietta. Infine troviamo in chiusura Smart Fortwo, Citroen C3, Volkswagen Golf e Renault Clio.

Gran parte delle vetture sottratte viene smontata, così che le sue componenti possano essere vendute come parti di ricambio.

I pezzi migliori sono i navigatori satellitari installati a bordo, ma anche le marmitte e i catalizzatori, gli attuatori della frizione, i fari led, le batterie elettriche e anche gli pneumatici.