Cronaca locale |Ferito alla testa

Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso

Sui motivi dell'aggressione e sullidentità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura

Aggredito da uno sconosciuto per strada: è quanto accaduto a Luigi Bacialli, 71 anni, giornalista e direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, aggredito mentre si trovava a passeggio, poco lontano da casa, nel centro storico di Treviso. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Cà Foncello, avrebbe riportato ferite alla testa. Sui motivi dell'aggressione subita e sull'identità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso.

Chi è Luigi Bacialli

Bacialli è direttore delle testate giornalistiche del network televisivo

Medianordest, della famiglia Jannacopulos, che raggruppa Rete Veneta, Antenna Tre Nordest, Telenordest in Veneto e Telequattro e Tv12 in Friuli Venezia Giulia. Dal 21 gennaio 2019 è presidente della Fondazione Veneto Film Commission.

