Fa recitare l'Ave Maria in classe: maestra sospesa a Oristano

Venti giorni di sospensione per aver fatto pregare i bambini in classe: questa la pesante sanzione nei confronti di una maestra della scuola primaria di San Vero Milis, provincia di Oristano. L’episodio si è verificato a dicembre, nell’ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, ma l’iter si è concluso solo a inizio marzo: divieto di mettere piede nella sua scuola fino al 15 aprile. Il caso ha acceso il dibattito in rete, al punto da arrivare in Parlamento: Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro Valditara.

Il caso di Oristano

Lo scorso 22 dicembre la maestra, Marisa Francescangeli, ha fatto recitare ai bambini un’Ave Maria e un Padre Nostro. Poi la 58enne ha organizzato una sorta di esercitazione, inanellando piccole perline per costruire un rosario. Ma la “cerimonia” ha fatto storcere il naso a qualcuno: come evidenziato dall’Unione Sarda, due mamme non hanno gradito l’accaduto e il preside, in accordo con l’ufficio scolastico provinciale, ha accolto le loro proteste.

La maestra s’è vista notificare la sospensione all’inizio di marzo: venti giorni di stop, con tanto di riduzione dello stipendio. “Quel giorno sostituivo un mio collega assente, ho realizzato con i ragazzini il rosario e poco prima di uscire, abbiamo detto il Pater e l’Ave. Nelle mie classi tutti gli scolari, con il consenso dei genitori, partecipano all’ora di religione”, il racconto dell’insegnante: “Non credo di aver commesso mancanze gravi. Mi pare di vivere un incubo. Farò ricorso”. La Francescangeli ha sottolineato di essere stata accusata anche di aver terrorizzato i bambini “per avere risposto alle loro domande sul fumo spiegando pericoli e danni per la salute”. L’istituto di Oristano per il momento tace.

Una decisione aberrante