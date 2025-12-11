Malpensa, una valigia in vetro di Murano parla al cuore dei passeggeri

L’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa è un luogo di incontro tra mobilità globale e cultura che propone enti e iniziative uniche come l’installazione site-specific X-Ray-Me realizzata dall’artista italo-iraniana Fariba Ferdosi, a cura di Umberto Croppi. Mostra allestita nell’Area Extra Schengen del Terminal 1, il cuore pulsante dello scalo milanese aperto sul mondo.



Ed è proprio ai passeggeri che X-Ray-Me “parla” perché nasce ed è proposta come una riflessione sullo stato d’animo di chi attraversa un aeroporto: il distacco, l’attesa, la trasformazione. Il passaggio sotto lo scanner – soglia simbolica tra un prima e un dopo – diventa metafora di un’indagine interiore: ciò che solitamente resta segreto tra il viaggiatore e i propri oggetti personali si rivela, si astrae, si trasforma in una mappa emotiva.

L’installazione pensata proprio per Malpensa, presenta infatti un’originale- la valigia - appoggiata su un nastro trasportatore che porta il bagaglio ai controlli di sicurezza, alla quale fanno cornice. Il vetro, traslucido e fragile, amplifica il tema dell’esistenza in transizione: un equilibrio precario che racconta la condizione umana, fatta di radici, spostamenti, legami sospesi. Così, con il suo linguaggio visivo, che integra materiali e tecniche diverse mantenendo una profonda coerenza poetica, Fariba Ferdosi intercetta la

Nata a Teheran e divisa tra la città natale e Lucca, l’artista esplora simboli, memorie e oggetti quotidiani, decontestualizzandoli per farne elementi narrativi capaci di parlare a ogni viaggiatore e spiega: “Noi, migranti. Quelli con la valigia. Abbiamo avuto tempo e modo di portarci dietro l’essenziale, o piccoli frammenti di memoria. Così nasce la mia opera X-Ray-Me. Credo nel valore sociale dell’arte, nella sua capacità di unire e generare riconoscimento reciproco. A volte non sappiamo cosa portiamo con noi finché qualcuno non ci invita a guardarci dentro”.

Con X-Ray-Me, Malpensa connette mondi che si incrociano anche attraverso l’arte, riaffermando il ruolo dell’aeroporto gestito da Sea, come spazio

culturale e di narrazioni condivise. In un ambiente attraversato ogni giorno da milioni di persone, l’opera offre un momento di sospensione, intimità e riflessione: un’esperienza che accompagna e interpreta il movimento globale.