Undicenne abusata a Mestre: Mulas accusato di avere stuprato un'altra bimba

Si torna a parlare di Massimiliano Mulas, il 45enne finito dietro le sbarre per aver aggredito e violentato una ragazzina di 11 anni nell'androne di un palazzo di Mestre. L'uomo, risultato avere alle spalle innumerevoli precedenti, si trovava ancora in libertà, e solo per questo motivo ha potuto agire indisturbato, prendendo di mira la giovane vittima. A un mese di distanza dall'orribile episodio, ecco una nuova sconcertante rivelazione: prima di accanirsi sull'11enne, avrebbe già stuprato una bambina, in provincia di Cuneo. Secondo la ricostruzione della procura cuneese, che indaga sull'episodio, si tratterebbe di un'altra ragazzina di età compresa fra i 10 e gli 11 anni e per questo episodio, gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto una seconda misura cautelare. Per il momento l'uomo, che si trova già in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Torino, invece, indaga per un episodio di adescamento di minore.

Una storia, dunque, che si fa sempre più disturbante. Di origini sarde, ma nato a Bruchsal, nella Germania meridionale, Massimiliano Mulas ha un passato inquietante alle spalle. A soli 19 anni decapitò un cane per terrorizzare una ragazza. Poi, nel 2002, aggredì una turista a Pieve di Cavalese (Trento), senza riuscire nel suo intento. Dopo solo 4 anni di carcere, tornò in libertà e provò a violentare una studentessa fuorisede a Padova. Altri anni di carcere non hanno sortito alcun effetto. Tornato libero nel 2021, Mulas ha trascorso del tempo a Tempio Pausania con la madre, per poi riprendere a viaggiare.

È tornato sulle pagine di cronaca dopo il terribile fatto dello scorso 10 aprile, quando ha seguito e aggredito una ragazzina di 11 anni che stava rientrando a casa.

La minorenne è stata afferrata mentre cercava di aprire il portone del suo palazzo, sito in viale San Marco (Mestre). Il 45enne l'ha spinta nell'androne, e violentata. Ottenuto ciò che voleva, si è dato alla fuga, per poi essere fermato dalle forze dell'ordine.