Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 15:18
In evidenzaAggiornato alle ore 15:18
tra Nardò e Porto Cesareo

Va in campagna a raccogliere frutta e viene sbranato da due rottweiler: morto un 72enne nel Salento

Giuseppe Pampo è stato trovato senza vita dal figlio e dal nipote: i due cani erano ancora addosso alla vittima. I carabinieri cercano i proprietari degli animali, forse fuggiti da un’abitazione nella zona

Redazione web
Bimba azzannata al volto dal cane, momenti di paura ad Avellino
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto dopo essere stato aggredito da due rottweiler nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. L’uomo si era recato in campagna per raccogliere della frutta, ma non è più rientrato a casa per pranzo.

A preoccuparsi sono stati il figlio e il nipote, che hanno deciso di andare a cercarlo. Una volta arrivati nel terreno, hanno trovato il 72enne ormai privo di vita, con i due cani ancora addosso.

Il ritrovamento del 72enne

I familiari hanno tentato di liberare il corpo dalla presa dei due rottweiler, rischiando a loro volta di essere azzannati dagli animali. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare.

Gli accertamenti dei carabinieri

I due cani potrebbero essere fuggiti da un’abitazione della zona. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire la provenienza degli animali, i proprietari e la dinamica dell’aggressione.


SalentoRottweiler

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.