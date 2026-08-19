Va in campagna a raccogliere frutta e viene sbranato da due rottweiler: morto un 72enne nel Salento

Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo, di Leverano, è morto dopo essere stato aggredito da due rottweiler nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo. L’uomo si era recato in campagna per raccogliere della frutta, ma non è più rientrato a casa per pranzo.

A preoccuparsi sono stati il figlio e il nipote, che hanno deciso di andare a cercarlo. Una volta arrivati nel terreno, hanno trovato il 72enne ormai privo di vita, con i due cani ancora addosso.

Il ritrovamento del 72enne

I familiari hanno tentato di liberare il corpo dalla presa dei due rottweiler, rischiando a loro volta di essere azzannati dagli animali. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare.

Gli accertamenti dei carabinieri

I due cani potrebbero essere fuggiti da un’abitazione della zona. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire la provenienza degli animali, i proprietari e la dinamica dell’aggressione.



