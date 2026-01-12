"Menu fisso 25 euro compresa la cameriera”: polemiche sul bar di Fontanafredda

Fa molto discutere (anche se per molti si tratta soltanto di una scritta ironica) un cartello esposto all'esterno di un bar di Fontanafredda, provincia di Pordenone, con tutta l'ironia del titolare Danilo Rovere. " Menù fisso a 25 euro compresa la cameriera ". Dal momento che la scritta ha fatto il giro del web si sono scatenate enormi polemiche.

L'accusa dei sindacati

I primi a essere sul piede di guerra sono i sindacati come riportato dal Messaggero Veneto perché giudicano quella scritta sessista. " Siamo di fronte a un insulto alla dignità femminile: è un altro caso di sessismo contro le donne ", ha dichiarato Giuseppe Mancaniello, segretario Flc-Cgil. Non è la prima volta che il titolare del bar si lascia andare a trovate un po' sopra le righe ma sempre con intento ironico e, probabilmente, per richiamare a sè qualche cliente in più.

A gamba tesa è entrata anche un'ex consigliera di Pordenone, Sonia D'Aniello, che ha parlato di quel cartello come una " vecchia modalità patriarcale ". " Quel cartello non è un’offesa, come dice la Cgil, è un affronto alle tante donne che in silenzio vivono la propria libertà – sottolinea – È una vergogna per tutti! Dietro quella frase c’è un mondo! Questo mondo che tratta ancora in questo modo le donne, oggetto di ‘svendita'. Siamo colpevoli tutti per la diseducazione che offriamo alle nuove generazioni ".

La risposta del proprietario

Non si è fatta attendere la risposta di Danilo, il titolare, che intervistato dal Tg regionale di TV12 ha espresso il suo punto di vista. Alla domanda se dopo tutte queste polemiche il cartello rimarrà lì, Danilo ha risposto: " Il cartello rimane li: se dovessero toglierlo io lo rimetto. A chi dà fastidio? ". E ha aggiunto che qualche persona di sesso femminile, attratta proprio dal cartello, è andata da lui a chiedere se avessero avuto bisogno di personale.

Se verranno le forze dell'ordine a vedere il perché e il per come, chiederò a un'avvocato se posso lasciarlo o no. A me piaccono queste stupidaggini - precisa - e che la gente si diverta

lui è così

". Come accennato, già alcuni anni fa era accaduto qualcosa di simile ma i clienti difendono Danilo spiegando che "".