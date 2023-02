A Milano “ChocoLove 2023”: la cultura del cioccolato a Palazzo Bovara

In occasione della festa degli innamorati, Milano diventa la città del cioccolato e dà vita al primo evento dedicato alla sua cultura, alla scoperta degli aromi, un viaggio sensoriale: “ChocoLove”, edizione 2023. Altre edizioni sono già previste per i prossimi anni fino ad arrivare al 2026, anno delle olimpiadi Milano Cortina. L’apertura al pubblico sarà da venerdì 10 a domenica sera del 12 febbraio, si riaprirà poi martedì 14, giorno di San Valentino, alle ore 11.00, solo per la stampa, per la premiazione del vincitore del contest digitale.

Tre giorni dedicati al cibo degli dèi, il prossimo weekend prima di San Valentino, nella meravigliosa cornice di Palazzo Bovara, al 51 del centralissimo Corso Venezia, sede del Circolo del Commercio di Confcommercio; progettato dall’architetto Carlo Felice Soave nella tipica architettura neoclassica e costruito nella seconda metà del XVIII° secolo. La perfetta conservazione degli spazi si deve all’attenzione e alla cura dell’Unione del Commercio; il bellissimo cortile e le scenografiche sale sono oggi a disposizione per eventi e cerimonie.

La sede ideale per ChocoLove, promosso da BeeBest Consultancy e Chocolate Culture, brand guidato dal master Chocolatier Davide Comaschi, con il supporto di APEI (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), presieduta dal Maestro Iginio Massari, di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. Un intero fine settimana, per addetti ai lavori e per tutti, di lezioni dedicate al cioccolato, degustazioni sensoriali con esperti di Chocolate Academy Milano, Alberto Simionato, Marta Giorgetti, Ciro Fraddanno e Diego Poli, di International Institute of Chocolate and Cocoa Tasting con Monica Meschini. Le masterclass sono tenute da maestri della pasticceria italiana, come Davide Comaschi, Alessandro Servida, Denis e Andrea Buosi, Domenico Di Clemente, Emanuele e Filippo Valsecchi, Maurizio Colenghi, Guido Castagna, guidati dal Maestro Iginio Massari.

Una esperienza immersiva che oltre alla degustazione ci porta a conoscere la storia del cioccolato, i Paesi dell’Africa Occidentale, America Latina e Asia dove la pianta del Theobroma Cacao si coltiva, fino alla produzione e alla lavorazione; per completare il viaggio alle pasticcerie che sanno ulteriormente trasformarlo in un benefico e dolcissimo momento, capace di regalare intense sensazioni al cuore di chi lo ama. Il nome fu dato dalle antiche civiltà Maya e Azteche al frutto dell’albero, usato per la bevanda sacra. Dobbiamo a Cristoforo Colombo la presenza in Europa del frutto della pianta del cacao, che venne subito utilizzato dai pasticceri delle corti per trasformarlo nel nettare e nelle prelibatezze che oggi tutti conosciamo.

Quasi come essere nella favola moderna della storia scritta da Roald Dahl nel 1964, “Charlie and the Chocolate Factory”, da noi conosciuta nella versione cinematografica “La fabbrica di Cioccolato”, una pellicola del 2005 di Tim Burton che ha come protagonista Johnny Depp; la seconda dedicata, la prima è del 1971, “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” di Mel Stuart con Gene Wilder. Una favola che, attraverso il fantastico e avventuroso viaggio nelle dolcezze e nell’incanto della fabbrica dell’alimento più amato al mondo, ci parla di amore, di bontà, di allegria, del calore e del valore della famiglia, con le storie di Willy Wonka, del piccolo Charlie Bucket, di nonno Joe, degli altri bambini e dei loro genitori, in visita. Come per tutte le favole, nel finale vince l’amore che fa dire a Charlie che lui “non rinuncerebbe per tutto il cioccolato del mondo” alla propria famiglia.

L’evento si concluderà martedì 14 febbraio, quando la giuria guidata dal Maestro Iginio Massari premierà il miglior dolce di cioccolato creato per la festa di San Valentino e che maggiormente esprime il concept del contest: innovazione, design e sostenibilità. Il contest digitale “ChocoLOVE: un dolce per San Valentino” è previsto dall’8 al 14 febbraio.

Nel cortile di Palazzo Bovara è presente anche un set San Valentino Instagrammabile, dedicato al cioccolato e all’amore, dove si potranno scattare selfie da condividere sui social.