Milano, convalidato l'arresto per gli stupratori del 16enne disabile a Quarto Oggiaro

La gip Paola Ghezzi del Tribunale dei Minori di Milano ha convalidato il fermo del ragazzo di 14 anni accusato di violenza sessuale di gruppo, assieme a un uomo di 44 anni. Nella serata tra lunedì e martedì scorso infatti i due - prima nelle cantine e poi nell’appartamento dello stabile dove abita l’adulto, a Quarto Oggiaro- avrebbero abusato sessualmente di un sedicenne disabile, dopo averlo sequestrato . I due hanno sottoposto quindi il ragazzo a sevizie e violenze di ogni genere, rasandogli anche la testa, per poi abbandonarlo nudo e sotto choc per strada, dove lo hanno trovato più tardi i poliziotti delle ‘Volanti’. Sempre gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura (Upgsp) nelle ore successive hanno poi arrestato i due stupratori.

Le scene degli abusi definite ‘agghiaccianti’ dagli inquirenti, sono state quindi ‘documentate ‘ con filmati; i due aguzzini sono anche accusati infatti di produzione di materiale pedopornografico. E le procure, quella ordinaria e quella dei minori, stanno valutando di accusare entrambi anche del reato di tortura.

Dopo la convalida, sabato, dell’arresto e della misura

cautelare del carcere per il 44enne, oggi quindi è stata la volta del suo complice minorenne. il ragazzo, portato in un primo momento al ‘Beccaria’ e' stato trasferito stamattina nell’istituto penale per minori di Torino