Milano, le fiamme distruggono un appartamento. Un testimone: "Un tentato suicidio"

Momenti di forte tensione questa mattina presto a Milano, dove un intero appartamento è andato a fuoco, provocando una grossa nube di fumo scuro ben visibile anche a distanza. Stando a quanto riferito sino ad ora, non ci sarebbero fortunatamente stati feriti, anche se il palazzo è stato evacuato per ragioni di sicurezza

Cosa è successo

L'allarme è stato dato poco prima delle 6.00 di stamani, martedì 21 novembre, quando le fiamme sono divampate all'interno del locale sito in un palazzo di via Lomellina a Milano al numero 14, zona Acquabella. In breve tempo il fuoco ha divorato tutto, producendo una fitta coltre di fumo nero. Tanta la paura per i vicini, che hanno dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano, che hanno provveduto a mettere in campo tutte le loro risorse per sedare il terribile incendio. A raggiungere la zona anche le autorità locali seguite dagli operatori sanitari del 118.

A quanto pare il rogo si è verificato in un appartamento sito al penultimo piano del palazzo. Arrivati con quattro mezzi attrezzati e un numero di 20 uomini operativi, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, anche se poco è rimasto dell'appartamento, completamente devastato. Al contempo tutte le persone che abitavano nella palazzina sono state fatte uscire e messe in sicurezza. Per fortuna, malgrado il grande spavento, non si sono registrati feriti né intossicati.

Danneggiati dalle fiamme anche gli appartamenti vicini a quello in cui è divampato il rogo. Sembra infatti che i locali speculari al terzo e al quinto piano siano purtroppo stati dichiarati inagibili. Le altre persone che vivono all'interno dell'edificio, invece, sono potute rientrare una volta terminata l'emergenza. I vigili del fuoco si sono poi ritirati per consentire agli agenti di polizia di effettuare un primo sopralluogo finalizzato ad avere un'idea chiara della situazione. Al lavoro anche gli uomini del distaccamento di Benedetto Marcello per le operazioni di smassamento.

Terminato in tarda mattinata, con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei locali coinvolti, l’intervento dei #vigilidelfuoco nella zona Est di #Milano: all’alba 4 squadre impegnate per un #incendio al 4º piano di un palazzo#21novembre #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/vYmMoWixb7 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2023

Le ipotesi

Inizialmente si è pensato che a provocare l'incendio fosse stata la rottura di una lampada, ma col passare delle ore si sono fatti avanti dei testimoni che hanno raccontato altro. Un barista, ad esempio, ha dichiarato che il rogo sarebbe derivato da un tentativo di suicidio. E anche altri testimoni avvrebbero udito, nel cuore della notte, una donna che urlava: " Sei un deficiente ". Le indagini sono in corso.

Incendi ed esplosioni nei palazzi di Milano

Non si tratta, purtroppo, del primo caso avvenuto a Milano. La cronaca locale è purtroppo piena di palazzi andati in fiamme, o addirittura esplosi, con anche delle vittime. Via Lomellina, ad esempio, è stata teatro di un altro fatto di cronaca nel 2006, quando si verificò un'esplosione provocata da una fuga di gas. Era il 18 settembre del 2006, una fuga di gas causò una violenta esplosione e fece crollare un intero palazzo di quattro piani, sempre in via Lomellina. Morirono quattro persone, fra cui un bambino. Ventisei, invece, i feriti gravi. Cinquanta le persone che riportarono ferite di lieve entità.

Soltanto due anni dopo, nel 2008, ancora una fuga di gas, che portò a un'esplosione all'interno di un palazzo di via Emilio Bianchi, civico 6. La deflagrazione si verificò alla scala H, nell'appartamento in cui viveva una donna di 43 anni. Quest'ultima riportò delle ustione, e un bimbo rimase ferito, ma non si verificarono morti.

Sempre una fuga di gas ha provocato morti e feriti nel 2016. Un' esplosione verificatasi al terzo piano di un palazzo in via Portoferraio, zona di via Brioschi, portò alla morte tre persone, e al ferimento di nove.

E se su torna indietro nel tempo, invece, come non ricordare il 30 settembre 1994, quando a viale Monza 112 una fuga di gas distrusse un palazzo di sei pianti. Il bilancio fu di sette morti e una quindicina di feriti.