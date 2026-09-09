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Cronaca locale

Milano, problema tecnico alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi fino a un’ora

I disagi riguardano i Malpensa Express, i treni della linea per Lecco e quelli della linea di Alta velocità per Torino Porta Nuova

Redazione web
Caos treni, ritardi fino a 120 minuti. Come richiedere il rimborso istantaneo
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Treni con ritardi fino a un’ora e cancellazioni: questi i risultati di un problema tecnico alla linea elettrica alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Le linee stanno subendo ritardi e cancellazioni dalle 11 di questa mattina.

I disagi riguardano in particolare i Malpensa Express, i treni della linea per Lecco e quelli della linea di Alta velocità per Torino Porta Nuova.

I passeggeri da e per Milano Porta Garibaldi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia, informa l’azienda.

MilanoTreni

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