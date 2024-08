"Sono scappata da mio marito". Si indaga sui post social di una donna scomparsa nel Salento

Ascolta ora 00:00 00:00

Proseguono senza sosta le ricerche di Anita Monika Profico, donna di 40 anni della quale si sono perse completamente le tracce dalla notte dello scorso giovedì 22 agosto: una scomparsa improvvisa, un ultimo messaggio strano e il sospetto che quelle parole siano state scritte da un profilo social fasullo. Gli investigatori hanno tanti punti oscuri su cui fare chiarezza per cercare di ricostruire una vicenda che appare decisamente molto intricata.

Stando a quanto riferito dai parenti di Anita, che hanno pubblicato degli appelli sui social network per riuscire a ritrovarla o almeno per avere qualche indizio su suoi eventuali spostamenti, la donna sarebbe stata avvistata l'ultima volta a Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca, nella provincia di Lecce,

Per collaborare alle ricerche è stato diffuso su Facebook il numero di telefono della sorella della 40enne Evelina, il +48 517 157 997, a cui ci si può rivolgere sia in italiano che in lingua polacca, dato che entrambe le donne sono nate per l'appunto in Polonia. A parte una mail creata ad hoc proprio con questo obiettivo, vale a dire "am.profico@gmail.com", nell'annuncio viene indicato anche il numero di telefono del marito di Anita, Marco Profico.

E questo è il primo dei punti oscuri della vicenda dato che, stando al contenuto di alcuni messaggi circolati sui social network, sarebbe quest'ultimo la causa che ha portato la 40enne a decidere di allontanarsi volontariamente da casa. Su uno di questi, come riportato da Repubblica, il riferimento sarebbe esplicito: "Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire" , avrebbe scritto Anita. Il problema è che esiste il forte dubbio tra gli inquirenti che questo genere di post siano stati scritti da un profilo fake e non dalla donna: le indagini stanno cercando di far luce innanzitutto su questo aspetto di primaria importanza.

"La nostra famiglia è disperata" , si legge sul post lasciato su Facebook dai parenti della 40enne. "Anita Monika Profico è scomparsa la notte del 22 agosto 2024 a Barbarano del Capo, una frazione di Morciano di Leuca, nel Salento. Al momento della scomparsa, aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi con i suoi documenti" , precisa la nota. "Siamo molto preoccupati e stiamo facendo tutto il possibile per ritrovarla, in collaborazione con le autorità. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti" , si legge ancora sul post.

"Se qualcuno ha visto Anita o ha informazioni utili, vi preghiamo di contattarci subito"

"ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe fare la differenza. Vi chiediamo di diffondere questo messaggio il più possibile".

, esortano i familiari della donna scomparsa,