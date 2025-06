Mondragone, 16enne morto in scooter dopo essere stato travolto da un pirata della strada: fermato 53enne

Dramma a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di soli 16 anni è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un pirata della strada. A perdere la vita è stato il giovane Luigi Petrella, mentre Pietro Cascarino, un pregiudicato di 53 anni, è finito in manette.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il terribile episodio si è verificato nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 giugno. L'adolescente stava percorrendo in scooter via Padule quando è stato preso in pieno da una vettura. Subito dopo lo scontro, di cui si devono ancora individuare le cause, il conducente ha proseguito con la sua strada, senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine, che hanno dato immediato avvio alla ricerca del responsabile.

Purtroppo per Luigi Petrella non c'è stato nulla da fare. Assistito dagli operatori sanitari del 118, è stato tempestivamente trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il giovane si trovava in condizioni critiche e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. A risultare fatale sarebbe stato il violento scontro contro un palo della luce.

Sono stati i carabinieri della stazione locale ad occuparsi dei rilievi e delle indagini. Stamani la notizia dell'arresto del presunto responsabile. Aiutati dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza, i militari hanno fermato Pietro Cascarino, un pregiudicato di 53 anni. L'uomo sarebbe vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, oltre ad essere il fratello di Giovanni Cascarino, un collaboratore di giustizia.