Monreale, vasto incendio mette in ginocchio la città: evacuate abitazioni

La piccola cittadina di Monreale - qualche chilometro sopra Palermo - si è svegliata con una terribile emergenza ambientale. Già alle prime luci della mattina il termometro è arrivato a toccare la punta di quarantatrè gradi. Come spesso accade in queste circostanze, qualcuno ha approfittato del caldo torrido e dello scirocco per appiccare un incendio.

Le fiamme in poche ore hanno quasi totalmente distrutto la vegetazione sul monte Caputo, polmone verde della cittadina normanna e di Palermo. Nonostante gli incessanti sforzi della protezione civile, dell'amministrazione comunale di Monreale e delle forze dell'ordine, l'incendio continua a far paura.

A scandire gli interminabili secondi di questa giornata di caldo torrido pensano i Canadair, che da questa mattina fanno avanti e indietro in direzione del Caputo, nel disperato tentativo di domare un incendio che - per i molti cittadini che guardano, impotenti da Monreale - sembra indomabile. Momenti di apprensione anche per le migliaia di specie che popolano il vasto bioma del monte Caputo. " Saranno morti migliaia di animali - dice ai microfoni del Giornale un animalista monrealese - su quella montagna abitano diverse specie di mammiferi, una moltitudine di uccelli, insetti e tanti altri. Purtroppo in queste situazioni in pochi riescono a scappare, molti muoiono fra le fiamme in una tremenda agonia".

"Abbiamo molta paura - dice a ilGiornale.it una donna mentre abbraccia i suoi figli - abitiamo a pochi metri da dove è divampato l'incendio. Da questa notte le fiamme illuminano le nostre stanze, non abbiamo potuto far altro che scappare. Temiamo che nelle prossime ore il fuoco possa ridurre in cenere la nostra amata casa, dove all'interno c'è tutto quello che possediamo e i nostri ricordi più preziosi".

L'incendio non si è fermato soltanto alla montagna. Nelle prime ore del mattino le fiamme sono arrivate fino alle porte della città, nella zona dell'abbeveratoio e del cimitero comunale. Alcuni residenti - in lacrime - sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. La polizia municipale di Monreale ha preventivamente chiuso l'accesso a San Martino delle Scale.