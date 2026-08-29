Monza, effetto Ferrari (e Kimi). Più 25% di prenotazioni AirBnb

Si scaldano i motori per il 97mo Gran Premio d’Italia che si correrà sulla pista dell’Autodromo di Monza nel week end tra il 4 e il 6 settembre. «Febbre rossa» per i tifosi italiani che sognano una vittoria delle Ferrari con Charles Leclerc o Louis Hamilton che ora è a 59 punti dalla vetta e quindi, proprio a Monza, si gioca le sue ultime chanche per rientrare nella lotta del titolo piloti. Non solo. Per la scuderia di Maranello, ora staccata di 87 punti dalla Mercedes nella classifica costruttori, il Gp d’Italia sarà un passaggio cruciale per capire quali saranno fino alla fine de campionato le reali ambizioni. E poi c’è Kimi Antonelli, nuovo fenomeno dello sport mondiale, leader del campionato di F1 che, se riuscisse ad imporsi a Monza, tornerebbe a far sventolare il Tricolore in un Gp d’Italia a Monza esattamente 60anni dopo Ludovico Scarfiotti che trionfò nel 1966 su Ferrari. Insomma gli ingredienti per un grande d’Italia ci sono tutti e infatti si annuncia un tutto esaurito non solo sulle tribune. L’effetto Gp sulla città si sente già da mesi sia per quanto riguarda la vendita di biglietti sia per le prenotazioni alberghiere. Ma un vero e proprio «boom» lo fanno registrare gli Airbnb. Le ricerche per soggiorni a Monza nel weekend di gara sono cresciute del 25% rispetto allo scorso anno, con una quota di circa il 30% dei soggiorni composta da gruppi e famiglie. Il richiamo supera i confini nazionali: dopo l’Italia, i principali Paesi di provenienza degli ospiti sono Stati Uniti, Francia, Svizzera e Germania. A beneficiarne è anche l’ospitalità diffusa: nel 2025 il guadagno annuo mediano degli host di Monza è salito del 14% rispetto al 2024, passando da circa 3.400 a quasi 3.800 euro. In occasione del Gran Premio, come sempre, Trenord metterà in pista biglietti speciali e corse straordinarie per raggiungere in treno l’Autodromo da Milano e da tutta la Lombardia. Nel 2025 sono stati venduti 36mila biglietti speciali Trenord dedicati al GP. E quest’anno potrebbero anche essere di più.