Scivola sui binari con lo scooter: cade, multato

Colpevole. Per essere caduto a terra dallo scooter, scivolato sui binari del tram. Si sarà fatto male? È un altro discorso: il Comune va ri-pagato. E in fretta. È la storia surreale di Francesco F. multato in ospedale. Sabato mattina stava circolando in corso Magenta con a bordo la figlia di 12 anni quando, per evitare il pavé dissestato, si è spostato sulla linea dei binari. Ed è scivolato. «Non stavo andando forte - premette - C’era mia figlia con me e quel tratto davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie ha diversi masselli disconnessi, così per evitarne uno ho perso l’equilibrio». A ben guardare, a maggior ragione se lo hanno fatto i testimoni, dovrebbe essere Francesco a chiedere un risarcimento al Comune. Ma è andata diversamente. Francesco riporta solo un graffio però la ragazza - emergerà dal referto - si è rotta un polso. «Siamo stati subito soccorsi dai passanti - racconta - un rider mi ha sollevato la moto ed è stata chiamata l’ambulanza che ci ha portato all’ospedale Fatebenefratelli». Qui Francesco e la figlia sono stati raggiunti da due vigili. «Non era ancora passata un’ora dal nostro arrivo in Pronto soccorso, mia figlia aveva appena fatto la lastra (rottura del metatarso, si saprà poi), gli agenti, gentili devo dire, mi hanno chiesto i documenti, hanno verificato che fosse tutto in regola, dalla patente all’assicurazione e poi mi hanno comminato una multa. Sono rimasto di stucco. Non avevo provocato danni a nessuna persona o veicolo. Sulla contravvenzione è citato l’articolo 141 del Codice della Strada, testuale Il conducente del veicolo non era in grado di conservare il controllo del veicolo rovinando al suolo. Quell’articolo stabilisce che il guidatore che perde il controllo del mezzo commette un’infrazione ma nel mio caso sono scivolato sui binari a causa dei masselli sconnessi, come si può attribuirmi la perdita di controllo?». A rilanciare la notizia è stato il consigliere di Municipio 7 Antonio Salinari (FdI): «Oltre a subire i danni della costante incuria delle strade i cittadini che ne sono vittime vengono perfino multati. Questa amministrazione sembra aver perso la bussola e direi anche il senno».