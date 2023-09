Non gli fa accarezzare il cane. E lui gli strappa l'orecchio con un morso

Dalle carezze ai morsi è un attimo. Succede a Monza nel pomeriggio di lunedì 18 settembre. Un cittadino inglese di origine russa stava tranquillamente passeggiando per le vie del centro storico insieme al suo cane quando due ragazzi si sono avvicinati, hanno chiesto di accarezzare l'animale e poco dopo, senza un apparente motivo, hanno iniziato a spintonare e colpire il padrone con ripetuti pugni. Durante la colluttazione, con l'uomo finito per terra, uno dei due gli ha staccato con un morso la parte superiore dell'orecchio, denominata elice.

Verso le 16 una pattuglia della questura di Monza è stata allertata per la violenta aggressione in via Italia. Il malcapitato, sanguinante e in evidente stato di shock, è stato subito soccorso dal personale medico e trasportato all’ospedale San Gerardo, dove gli è stato diagnosticato il distacco di circa 2,5 cm della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Grazie ai testimoni oculari e alle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno rintracciato e identificato il presunto aggressore, un giovane italiano di 20 anni. Stando alle ricostruzioni, il ventenne e la vittima non si conoscevano. Il movente è risultato essere una carezza fatta al cane, che il padrone non avrebbe gradito, apostrofando i ragazzi con delle ingiurie, alle quali i due avrebbero reagito in maniera violenta.

L'autore dell'aggressione è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso ed è ora indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di lesioni aggravate. Nei suoi confronti, inoltre, il questore Marco Odorisio ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale.