Le mostra le parti intime e poi si masturba: la molestia choc di un maliano

La percezione di sicurezza si vede nelle piccole cose e questa percezione, nel nostro Paese, è diminuita fortemente negli ultimi 15 anni. L’immigrazione irregolare e senza criterio ha fatto sì che in Italia, ma non solo, entrassero soggetti ad alto rischio, che non possono integrarsi nel tessuto sociale e che vivono secondo regole che non sono quelle della società civile. Le donne sono le più colpite da questo deterioramento, perché hanno perso tanto di quello che avevano guadagnato nei decenni precedenti: c’è paura a uscire la sera, ma anche il pomeriggio inoltrato, senza essere accompagnate, e c’è quasi un coprifuoco implicito, non imposto ma divenuto consuetudine. Eppure, non basta nemmeno questo, perché le donne sono diventate prede sessuali a qualunque ora del giorno e della notte, sui mezzi pubblici, sui treni, per strada e perfino nelle loro case.

L’ultimo caso noto arriva da Reggio Emilia, dove la passeggera di un bus è stata vittima di gravi molestie da parte di un 29enne originario del Mali senza fissa dimora nel nostro Paese. La donna viaggiava sul mezzo quando lo straniero si è seduto nel sedile accanto al suo. A quel punto ha iniziato a dirle qualcosa con un basso tono di voce, per poi mostrarle le sue parti intime mentre compiva atti di autoerotismo. La donna, ovviamente agitata e scossa per quanto accaduto, da prima ha allontanato da sé l’uomo, poi ha avvisato il conducente del mezzo e, quindi, allertato le forze dell’ordine. Tuttavia, poco prima che i militari arrivassero, lo straniero è riuscito a prendere la via di fuga.

La donna, ancora sotto choc, non è riuscita a identificare con certezza lo straniero e a fornire elementi utili per un riconoscimento sicuro. L’identificazione è arrivata grazie alle telecamere di sicurezza presenti a bordo del mezzo grazie alle quali è stata registrata l’intera sequenza della molestia, fin da quanto lo straniero si è seduto accanto alla sua vittima, compiendo gli atti osceni descritti prima di riporre la mano tra le gambe e dileguarsi.

A quel punto, con le immagini, non è stato difficile riconoscerlo e individuarlo, visto che lo straniero risulta già gravato da numerosi precedenti di polizia contro il patrimonio e contro la persona. La vittima ha formalizzato la querela, il 29enne è stato denunciato per te si trova attualmente in stato di