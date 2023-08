"Sempre insieme": muore a soli 42 anni, il gesto del padre per la figlia

Era ormai conscio del fatto che non gli restasse più molto tempo da vivere a causa della malattia che lo aveva colpito circa un biennio fa. Ma prima di andarsene prematuramente, a soli 42 anni, ha rivolto l'ultimo pensiero alla figlia di appena due anni, disponendo il lancio di una raccolta fondi online a favore di quest'ultima, che in poco tempo ha già raccolto quasi 40mila euro. Questo l'ultimo gesto d'amore compiuto da Piero Romiti, ingegnere originario di Pistoia con la passione per il calcio, nei confronti della propria bambina. Il quarantaduenne se n'è andato lo scorso 3 agosto, lasciando la moglie Jessica e la giovanissima Camilla.

Al suo lavoro ha sempre affiancato l'interesse per il pallone, visto che da difensore dilettante ha giocato praticamente fino alla soglia dei quarant'anni: aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati dilettantistici si interruppero dopo poche giornate a causa dei risvolti della pandemia. E proprio nel febbraio di quell'anno emerse il male che, alla lunga, ha avuto la meglio. Il rapporto con gli ex-compagni di squadra della Virtus Bottegone (un club dilettantistico pistoiese, ndr) non si è però mai interrotto, nonostante tutto. Nelle ore immediatamente precedenti alla sua dipartita Piero ha a quanto pare scritto a tutti loro, in quello che a posteriori si è rivelato una sorta di messaggio d'addio. "Così facendo ha voluto salutarci per l'ultima volta - ha spiegato Gabriele Biagiotti, presidente della Virtus Bottegone - è stato un momento particolarmente intenso. Gli siamo stati accanto finché abbiamo potuto e sicuramente ricorderemo la figura di Piero anche in futuro".