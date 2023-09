Napoli, 21enne muore dopo l'intervento per aumentare il seno

Si era sottoposta a un intervento chirurgico per aumentare il volume del seno, ma una settimana dopo è morta a causa di un arresto cardiaco. Alessia Neboso, 21 anni, era stata operata a Napoli lo scorso lunedì 11 settembre alla clinica Smeraglia, in zona Gianturco. Dopo la mastoplastica, la convalescenza sembrava procedere in modo tranquillo, fino a quando la giovane, estetista originaria del quartiere di San Pietro a Patierno, nell’area nord-orientale del capoluogo campano, ha iniziato a sentirsi molto male. Le sue condizioni di salute, con il passare delle ore, sono apparse sempre più gravi, così i genitori, allarmati, l'hanno portata al pronto soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di Acerra.

Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita: Alessia è morta a causa di un arresto cardiaco dopo solo qualche ora. I familiari, sotto choc per la perdita improvvisa e prematura, hanno sporto denuncia contro la struttura ospedaliera che aveva eseguito l’operazione chirurgica. La salma è stata posta sotto sequestro e, molto probabilmente, sarà effettuata un'autopsia per accertare le cause del decesso. Non si sa, infatti, cosa abbia potuto provocare la sua morte, soltanto nei prossimi giorni, dopo l’esito dell’esame autoptico, si potranno accertare eventuali responsabilità.

Intanto, nel quartiere dove Alessia è cresciuta, la gente non riesce ancora a credere che la ragazza non ci sia più. La comunità è scossa dalla notizia e anche sui social sono centinaia i messaggi scritti da parte delle sue clienti e di chi la conosceva. “ Sembra ieri quando parlavamo di questo nostro sogno di avere il seno più grande e mi dicevi: ‘Voglio farlo così quando metterò l’abito da sposa sarò più bella’, ma tu eri già bellissima di tuo. Ale, ti ricorderò sempre per la tua bontà, il tuo essere sempre disponibile ”, scrive una cliente del suo centro estetico in uno dei tanti post su Facebook dedicati alla ragazza.

Alcuni utenti, spinti dalla rabbia, hanno persino rivolto degli insulti al medico che l’avrebbe operata. Alessia viene dipinta come una persona che amava la vita, appassionata del suo lavoro. Sul suo profilo Instagram scriveva: “Segui la tua passione e non porre limiti ai tuoi sogni”. E ancora: "Lavora in silenzio e fa’ sì che sia il tuo successo a far rumore”. Sui suoi profili social, Alessia pubblicava spesso degli scatti fotografici in cui si mostrava insieme a un ragazzo, molto probabilmente l’uomo che un giorno avrebbe voluto sposare, indossando quell’abito da sposa che l’avrebbe fatta sentire ancora più bella.