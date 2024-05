Napoli, 21enne travolta e uccisa mentre sale in auto

Una terribile tragedia si è consumata a Napoli questa mattina, 5 maggio 2024, poco prima dell’alba. Una ragazza di 21 anni è stata investita e uccisa in via Cattolica, la strada che dal quartiere Cavalleggeri porta a Coroglio nella periferia occidentale della città partenopea.

Lo schianto mortale è avvenuto intorno alle 6.30 quando la giovane, residente nel centro storico, e le sue amiche stavano tornando a casa dopo una notte trascorsa in un locale della zona. Tutti i rilievi del caso sono stati affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia municipale.

Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, anche grazie al racconto delle amiche della vittima. Secondo le prime informazioni le ragazze erano salite sulla loro auto, una Fiat Panda, per tornare a casa. Dopo pochi metri la proprietaria del veicolo chiede alla conducente di fermarsi in quanto valuta di essere in condizioni migliori per condurre in sicurezza la macchina. E così la vettura si ferma. La giovane che ha poi perso la vita sarebbe scesa dal sedile posteriore per mettersi alla guida. Purtroppo, però, non fa in tempo a risalire in auto che viene investita da un veicolo, forse un Suv di grossa cilindrata, che l’ha travolta.

Il conducente dell'altra vettura non solo non si sarebbe fermato ma avrebbe proseguito la corsa per fuggire. Sul posto, spiega inoltre Fanpage, sono subito arrivati i soccorsi del 118 e gli uomini della polizia municipale. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Il cadavere è stato successivamente trasferito all’obitorio del Secondo Policlinico di Napoli. Qui, nei prossimi giorni dovrebbe essere effettuata un’autopsia.

Gli uomini delle forze dell’ordine sono al lavoro per acquisire le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona dove è avvenuta la tragedia e nelle strade limitrofe al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per individuare il guidatore dell’altra vettura.

In seguito all'incidente è stata chiusa alla circolazione un tratto di strada per la messa in sicurezza della carreggiata e per i tutti i rilievi effettuati dagli agenti.