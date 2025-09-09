Napoli, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: feriti due carabinieri e tre pompieri

Tanta paura nel pomeriggio di oggi - martedì 9 settembre - a Napoli, per la precisione nel quartiere Pianura, dove si è verificata una grossa esplosione originatasi in una fabbrica di fuochi artificiali. Al momento non risultano vittime, ma ci sono dei feriti, in particolar modo fra i soccorritori accorsi sul posto.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato intorno alle ore 16.00 all'interno dello stabilimento in via Grottole, nella zona del quartiere Pianura. A quanto pare ci sono state ben cinque esplosioni, di cui tre particolarmente violente. Un'enorme colonna di fumo si è poi levata dall'edificio. Persino la terra avrebbe tremato. Il boato ha chiaramente terrorizzato i residenti, che si sono subito rivolti alle autorità locali. A seguito dell'esplosione, si è poi innescato anche un incendio, che è stato poi sedato dai vigili del fuoco, accorsi in zona. Purtroppo pare che le fiamme siano arrivate anche ad aggredire la vegetazione circostante, in particolare sul versante dei Camaldoli.

Secondo le informazioni rilasciate dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, non ci sono state vittime o feriti fra i dipendenti dell'azienda produttrice di fuochi d'artificio. A riportare delle lesioni sono stati tre vigili del fuoco, rimasti coinvolti nella seconda esplosione. Feriti anche due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Per fortuna, però, nessuno risulta grave. Si parla di lesioni di entità lieve.

Resta ora da capire che cosa sia successo e come si sia arrivati alla terribile esplosione. Sul caso indagheranno le forze dell'ordine.

"Hanno tremato i vetri e ho avuto paura si trattasse di una scossa di terremoto molto forte dei Campi Flegrei. Solo quando ho visto il fumo alzarsi mi sono reso conto che era una esplosione"

, ha raccontato una donna a FanPage.