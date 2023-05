Napoli, incendio in un appartamento: ecco cosa è successo e perché

Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito nell’incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri in un appartamento di un edificio storico situato al civico 51 di viale Maria Cristina di Savoia, zona via Tasso, a Napoli.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 12.30. Le fiamme, che potrebbero essere state innescate da un corto circuito anche se l'accertamento delle cause è ancora in corso, hanno interessato una casa al secondo piano. In poco tempo dall’appartamento si è innalzata una grossa colonna di fumo visibile in maniera distinta da diversi punti della città.

Le fiamme si sono estese nel giro di pochi minuti, costringendo alla fuga prima chi viveva nell’appartamento e poi anche le altre persone, in tutto una decina di famiglie, residenti nell’antico palazzo. Sul posto, allertati dalle persone che vivono in zona, sono subito intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro.

I residenti del palazzo sono stati evacuati dai pompieri attraverso un'uscita interna senza, quindi, dover ricorrere all'autoscala. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona dove sono situate una scuola e la clinica Ruesch. Come riporta il Mattino una donna, visibilmente spaventata, ha raccontato cosa è accaduto in quei minuti: "Stavo per entrare nel palazzo, ho sentito un boato fortissimo. D’istinto mi sono allontanata e ho sentito un’altra esplosione, poi ho visto subito il fumo uscire dalla finestra al terzo piano e ho pensato solo ad avvisare tutte le persone del palazzo e a chiamare i soccorsi".

In base alle prime ricostruzioni, spiega ancora il sito del quotidiano, le fiamme sarebbero divampate a causa di un guasto che avrebbe colpito il trasformatore di un computer, forse causato da un corto circuito dell’impianto elettrico o anche a un malfunzionamento dello strumento. Una ipotesi. Al momento, infatti, sono in corso accertamenti per individuare le reali cause dell'incendio.

Consigli per evitare incendi domestici

Ecco qualche consiglio da seguire per evitare problemi in casa. Innanzitutto si dovrebbero spegnere tutti gli elettrodomestici, comprese le spie luminose, prima di uscire o di andare a dormire. Allo stesso tempo sarebbe utile controllare periodicamente che il cavo di alimentazione degli utensili elettrici sia in buono stato. Inoltre è importante evitare di sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple.

Fondamentale, poi, non lasciare mai sul fuoco le padelle. Così come è importante tenere liquidi o materiali infiammabili lontano da fonti di calore. Ricordarsi di staccare la presa dell’antenna della tv durante i temporali o in caso di lunghe assenze da casa. Altro suggerimento è quello di non appoggiare abiti e asciugamani bagnati sulle stufe.