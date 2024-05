Napoli, incidente mortale a Giugliano. Scontro fra scooter, un conducente decapitato

Orrore sull'Asse Mediano a Giugliano in Campania (Napoli), dove si è verificato un terribile incidente che ha portato alla morte del conducente di uno scooter. L'uomo, stando a quanto riferiscono le autorità locali, sarebbe stato decapitato dall'impatto contro il guardrail. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo la ricostruzione riportata sino ad ora, l'incidente mortale si è verificato nel corso della giornata di oggi, venerdì 24 maggio, passate le 13.30. A restare coinvolti nello schianto sono stati due scooter, che si sono scontrati mentre percorrevano la strada statale dell'Asse Mediano, che unisce Napoli con il Casertano. I mezzi a due ruote avrebbero impattato frontalmente all'altezza dell'esercizio commerciale Gloria, in zona Giugliano in Campania, direzione Lago Patria. Lo scontro fra i due veicoli è stato molto violento, tanto che il conducente di uno degli scooter è stato sbalzato via, finendo contro il guardrail. L'urto con la lastra di metallo è stato fatale, tanto che l'uomo è rimasto decapitato. Per lui non è ovviamente stato possibile fare nulla.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, seguiti dai carabinieri della stazione locale. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, risultata essere un uomo di 41 anni originario di Napoli, e prestare assistenza al conducente dell'altro scooter, trovato sotto choc.

I carabinieri hanno invece provveduto a chiudere il tratto di strada, per permettere le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi del caso.

Le indagini

Agli uomini dell'Arma spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, così sta risalire a eventuali responsabilità. Ancora da accertare le ragioni che hanno portato allo scontro fra i due scooter. Si pensa a un tentativo di sorpasso, o un cambio di direzione, ma non si hanno ancora risposte certe.

Rimasto ferito al braccio destro e alla gamba sinistra, il conducente dell'altro scooter è stato caricato in ambulanza e trasportato al

pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove ha ricevuto le cure del caso. Quanto alla vittima 41enne, il suo corpo è stato trasferito all'obitorio dell'