Napoli, raid dei tifosi tedeschi dell'Eintracht contro un bar

Paura nella serata di ieri nel pieno centro di Napoli. Poco dopo la mezzanotte un gruppo composto da circa dieci persone con volto coperto e vestite di nero ha lanciato bottiglie di vetro contro il bar "Alkymya Bellini" situato in Piazza Bellini.

Sul posto, allertati da militari dell’esercito di vigilanza nell’area, sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli. In base ad una prima ricostruzione è emerso che nel gruppo vi fossero alcuni ultras dell’Eintracht Francoforte, squadra tedesca giunta nel capoluogo campano per sfidare i partenopei nella partita di ritorno valevole per l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Per fortuna l’azione non ha provocato feriti: al momento del raid l'attività era chiusa. I carabinieri sono al lavoro per individuare le persone coinvolte.

Sono alcune centinaia i tifosi dell'Eintracht che ieri sera sono arrivati a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti per la partita disposto dalla Prefettura per i residenti nella città di Francoforte. I supporter sono arrivati in treno poco dopo le 19.00 presso la Stazione centrale di Napoli Piazza Garibaldi.

Ingenti le misure di sicurezza predisposte: le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, hanno compiuto operazioni di identificazione e perquisizione dei tifosi ospiti. Questi ultimi, successivamente, sono stati fatti salire su bus Anm e condotti presso alcune strutture alberghiere cittadine guardate a vista da agenti di polizia.

Secondo quanto riporta l’Ansa nella nottata si sono vissuti altri momenti di tensione. Lungo il tragitto tra la Stazione centrale e il lungomare, dove si trova uno degli alberghi che ospita i tifosi tedeschi, il bus dei supporter dell'Eintracht Francoforte è stato fatto oggetto del lancio di "razzi" segnalatori e di altri oggetti. Per fortuna non ci sono stati feriti. Non si esclude che nel corso della giornata possano arrivare a Napoli altri tifosi tedeschi.

In vista della partita che si terrà alle 21 al "Maradona" il Comune di Napoli, con una ordinanza, ha stabilito il divieto di vendita di alcolici in determinate zone cittadine. Anche la Ssc Napoli ha compiuto azioni concrete per scongiurare il pericolo di tensioni: attraverso il capitano Giovanni Di Lorenzo la società ha diffuso un appello, indirizzato ai tifosi azzurri, con un invito a non cadere in provocazioni. In tema strettamente sportivo, la partita di andata si era conclusa con il risultato di 2-0 a favore del Napoli.