"Accoltellata da uno sconosciuto". Sangue in una discoteca di Napoli

Movida di sangue e violenza, quella che è andata in scena, la scorsa notte, fuori da una discoteca a Napoli, nel quartiere di Caroglio, uno dei più frequentati della movida napoletana e non distante dal più conosciuto quartiere Bagnoli, ai danni di una 23enne che è stata colpita da due fendenti: uno all’addome o uno sotto l'ombelico. Dopo l’accaduto, la giovane si è recata, da sola, al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli dove ha ricevuto le medicazioni necessarie.

La ragazza ha dichiarato, agli agenti di polizia, di essere stata colpita da uno sconosciuto senza che questi avesse un motivo valido per aggredirla. Il suo racconto è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la vicenda e di capire se la ragazza sia stata accoltellata per caso o se invece era lei il bersaglio dei fendenti e, in quest’ultimo caso, sarebbe necessario capirne il movente.

L’accaduto

La 23enne era andata in discoteca per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza e, per questo, aveva scelto il locale di Caroglio, luogo molto frequentato dai giovani napoletani e in cui possono svagarsi tutta la notte. Non è chiaro se la ragazza sia stata aggredita nel momento in cui è arrivata o se invece ha avuto modo di trascorrere qualche momento tra il bancone del bar e la pista da ballo, prima che la serata prendesse un altro corso.

Le dinamiche sono ancora da ricostruire ma sembra che la giovane, ad un certo punto, fosse all’esterno del locale e che si trovasse vicino ad un gruppo di ragazzi apparentemente coetanei. Secondo la versione fornita dalla 23enne, i ragazzi erano impegnati in una lite che, col passare dei minuti, si sarebbe fatta sempre più accesa fino a sfociare in attimi di violenza. Uno dei litiganti, ad un certo punto, avrebbe estratto un coltello con l’intenzione di ferire qualcuno che, secondo quanto ha raccontato, non doveva essere lei. Sarebbe quindi stata colpita è per un caso fortuito dato che ha sostenuto di non conoscere il suo assalitore. La ragazza ha cercato di coprirsi le ferite con le mani ed è poi andata, con mezzi propri, in ospedale dove le sono stati dati dieci giorni di prognosi e le è anche stato comunicato che i colpi inflitti non hanno intaccato, per miracolo, gli organi vitali.

L’indagine

I poliziotti del commissariato di Bagnoli hanno raccolto la testimonianza della giovane ma al momento non si escludono altre ipotesi. Altre fonti sostengono infatti che la giovane conosceva i litiganti e, quindi, anche colui che l’ha colpita. La polizia non esclude nemmeno che l’episodio di cui è rimasta vittima la giovane fosse relativo ad un regolamento di conti tra bande della microcriminalità che si contendevano una collanina scippata fuori dalla discoteca, teatro dell’accoltellamento. Come riporta IlMattino, pare che la ragazza abbia cercato di difendere il gioiello e che, di conseguenza, abbia ricevuto i fendenti.