Nel Lazio è emergenza ospedali. L'appello: "Servono i medici militari"

Negli ospedali del Lazio è caos, in particolar modo in quelli della Capitale. Il personale medico è allo stremo, tanto da invocare addirittura l'intervento dei militari.

La situazione è purtroppo nota da tempo: pronto soccorso al collasso, code infinite per essere sottoposti a una visita, pazienti che perdono le staffe e arrivano ad aggredire i sanitari. Si tratta di un'escalation.

Servono i medici militari

Adesso medici e infermieri temono la data del 17 gennaio, quando, a detta di chi lavora nel settore, non sarà più possibile procedere con i classici turni alternati. "Per settimane i medici di Medicina d'urgenza sono stati costretti a turni eccezionali per far fronte alle domande di cura da parte degli utenti ", spiega infatti a Il Messaggero Giulio Maria Ricciuto, presidente del Simeu Lazio e primario del Dea dell'ospedale Sandro Grassi di Ostia. " C'è bisogno di medici e c'è bisogno subito ", aggiunge.

Il messaggio è chiaro. Nei nosocomi manca personale, e chi già lavora nelle strutture non riesce più a ricoprire tali lacune. Il timore è che presto la situazione, già ingestibile, arrivi a esplodere. A mancare non solo medici, infermieri e operatori sanitari, ma anche presidi, strumenti, apparecchiature. Nei pronto soccorso scarseggiano addirittura le barelle.

Ricciuto esprime forti preoccupazioni per lo stato in cui versano gli ospedali laziali: " Contiamo di non riuscire a dare più risposte adeguate ai pazienti considerata la fuga che nei mesi scorsi è avvenuta da parte dei professionisti dai Triage e dal mancato innesto di nuove figure ". Da qui l'appello: " È necessario far ricorso ai medici militari che operano e studiano per l'esercito italiano per evitare che il sistema imploda ".

I numeri choc

Dichiarazioni forti, quelle del presidente regionale Simeu Lazio. Eppure, numeri alla mano, mancano ben 420 medici per i pronto soccorso presenti sul territorio. Si tratta di figure poco presenti, spiega Ricciuto. Ne arrivano poche ogni anno dalle scuole. I neo-medici scelgono altre specializzazioni, e non c'è turn-over. Il risultato è evidente. Al contempo, tuttavia, aumenta l'affluenza dei pazienti, per la maggior parte con problemi cardiocircolatori (ipertensioni, infarti e ictus).

Per far fronte all'urgenza, richiedere i medici militari potrebbe essere l'unica soluzione possibile. Allo stesso tempo, si potrebbe chiedere un contributo anche ai medici specializzandi al terzo e quarto anno, già mobilitati durante la pandemia.