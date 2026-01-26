Sicilia, la frana di Niscemi fa paura: evacuate mille persone

Sono ore drammatiche nella città di Niscemi, 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, che dalla giornata di domenica 25 giugno è interessata da una frana che ha aperto enormi lesioni sull'asfalto costringendo alla fuga numerosi abitanti. La Protezione civile siciliana ha già evacuato circa mille abitanti a scopo precauzionale per il movimento franoso sull’area del torrente Benefizio.

Qual è la situazione

Nel corso della notte la frana a Niscemi " si è mossa ancora ed è estesa in direzione Gela " e l'abbassamento del terreno " é aumentato da 7 a 10 ml ": a spiegare all'Adnkronos una situazione in continua evoluzione è il capo della Protezione civile in Sicilia, Salvo Cocina, che si trova sul posto l'evolversi della situazione. Cocina ha fatto giungere i suoi funzionari "per supportare il comune e due geologi esperti ". Uno smottamento così vasto potrebbe essere stato causato dalle forti e continue piogge dei giorni scorsi causate dal ciclone Harry che ha devastato le coste ioniche siciliane ma al momento si tratta soltanto di ipotesi.

La preoccupazione del sindaco

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha già disposto la chiusura di tutte le scuole e attivato il Centro operativo comunale. " La situazione della frana nella notte è notevolmente peggiorata. Siamo molto preoccupati ", spiega all'Adnkronos il primo cittadino. La frana è iniziata intorno alle 13 di domenica con importanti lesioni sull'asfalto che si è aperto mettendo in fuga molte persone che vivono nella zona e che hanno trascorso la notte nel Palasport. " Al momento l'unico modo per arrivare a Niscemi è da Caltagirone, ma stiamo cercando delle alternative viarie. La situazione è drammatica ".

La storia del luogo ricorda che 29 anni fa l'area aveva già subìto uno smottamento. Al momento sono decine i volontari che assistono la popolazione costretta all'evacuazione: la sala operativa della Protezione civile regionale ha disposto il trasferimento, da Palermo, di centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport "Pio La Torre". Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, segue l'evolvere del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi. " Ho sentito il sindaco assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l'invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto ".

La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari

Anche il governatore, Renato, segue l'evolversi della situazione a Niscemi: "".