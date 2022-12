Non c'è posto in ospedale: ecco dove hanno dovuto aspettare mamma e bimbo

Non c'è posto per poter stare all'interno della sala d'aspetto dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria (provincia di Rovigo): una mamma e il suo bimbo avvolto in una coperta sono costretti ad attendere il proprio turno al freddo del garage nel quale posteggiano le ambulanze in servizio al pronto soccorso. L'unica fonte di calore è rappresentata da un piccolo generatore, che la madre tiene vicino a sè e al figlio per contrastare le basse temperature.

Una foto che ha subito fatto il giro del web, suscitando scalpore e incredulità. A segnalare quanto accaduto è il marito della donna, che ha utilizzato il proprio profilo Facebook per dare maggiore risonanza alla notizia. "Non è nel mio carattere lamentarmi ed esporre certi problemi sui social ma questa non potevo non pubblicarla" , ha scritto l'uomo sul social. "A voi le considerazioni. Questa è l’accettazione del Pronto Soccorso di Adria".

Le reazioni

Il grande clamore suscitato dalle immagini pubblicate dai pazienti ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei politici locali. "Ho avuto assicurazione dal direttore dell'Ulss 5 Patrizia Simionato che l'organizzazione dell'accettazione del Pronto Soccorso verrà prontamente risolta per dare la giusta accoglienza alle persone che necessitano" , ha infatti commentato il primo cittadino di Adria Omar Barbierato, come riferito da Il Gazzettino. La situazione del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, tuttavia, era già finita sotto i riflettori in altre circostanze in passato.