Juve, David a parametro zero ma costa quasi 13 milioni, ecco perché

Juve, David a parametro zero ma costa 12,5 milioni

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Jonathan David. L'attaccante canadese arriva dal Lille a parametro zero, ma andranno saldati (in tre esercizi) 12,5 milioni di oneri accessori. L'accordo è stato firmato fino al 2030: è il primo colpo dell'era Comolli, oltre che un rinforzo eccellente per Tudor.

Il Newcastle vuole Scalvini

L'Atalanta deve guardarsi dalla corte che viene riservata ai suoi gioielli. Dopo le sirene arabe per Mateo Retegui arrivano quelle inglesi per Giorgio Scalvini. Il Newcastle ha infatti messo gli occhi sul giocatore per rinforzare la difesa e la proprietà della Magpies non avrebbe problemi a saldare il prezzo chiesto dalla Dea per il giocatore, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Anjorin è del Torino

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tino Anjorin dall'Empoli. Arriva a titolo temporaneo con la formula del diritto di riscatto, andando così ad infoltire - con qualità - la mediana di Baroni per la prossima stagione.

Addai ufficiale al Como

Il Como ha ufficializzato l'acquisto di Jayden Addai, attaccante diciannovenne in arrivo dall'AZ Alkmaar. L'olandese arriva alla corte di Cesc Fabregas a titolo definitivo, per 15 milioni di euro.

La Dea ufficializza Ahanor dal Genoa

Dopo aver chiuso l'affare Sulemana, l'Atalanta ha portato a termine anche l'operazione Honest Ahanor:

l'esterno difensivo classe 2008 arriva per 16 milioni più 4 di bonus dal Genoa, diventando il più giovane della sua età in una squadra di Serie A. Su di lui c'era una folta concorrenza, dal nostro campionato alla Premier League.