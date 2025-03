Nonno stupra per anni la nipotina, l'orrore a Brescia: l'orco condannato a 8 anni e 8 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Una storia a dir poco agghiacciante quella che arriva dalla provincia di Brescia, dove una bambina sarebbe stata più volte abusata sessualmente dal proprio nonno. Sul caso si è espresso il tribunale locale, che ha condannato l'uomo a 8 anni e 8 mesi di reclusione, ritenendolo colpevole del reato di violenza sessuale su minori.

Si tratta di una vicenda molto delicata, tanto che non sono stati fatti nomi. Sappiamo però che la vittima ha oggi 26 anni e solo di recente ha trovato il coraggio di denunciare quanto le è accaduto nell'infanzia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le violenze sarebbero iniziate quando la giovane aveva soltanto 11 anni. Spesso gli abusi avvenivano a casa dei nonni, in Sicilia, ma ci sarebbero state anche circostanze in cui il nonno non avrebbe esitato a infilarsi nel letto della nipotina anche nella casa di famiglia, in provincia di Brescia. Pare inoltre che durante un episodio, avvenuto nel 2019, la madre della giovane abbia trovato il vecchio nel letto con la ragazza, e questo l'avrebbe spinta a troncare qualsivoglia tipo di rapporto col genitore.

Eppure, nonostante questo, la vittima è riuscita a denunciare soltanto a fine 2022, presentandosi dalle forze dell'ordine. Le indagini sono partite subito. Stando alle informazioni raccolte degli inquirenti, l'82enne aveva cominciato ad abusare sessualmente della nipote nel 2010, costringendola ad avere anche rapporti completi. Per più di dieci anni l'incubo è andato avnti. "Avevo 11 anni e ho subito rapporti sessuali completi contro la mia volontà parecchie volte", è quanto riferito dalla ragazza al Giornale di Brescia. " Sussultavo ogni volta che sentivo la maniglia aprirsi ".

La ragazza ha subito pesanti traumi, tanto che in questo momento sta seguendo un percorso terapeutico finalizzato a superare gli attacchi di panico e

di ansia. Quanto al presunto orco, l'82enne è statoin primo grado per violenza sessuale. Il giudice del tribunale di Brescia ha inflitto all'anziano una pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione.