Novara, senegalese tenta di uccidere l'ex moglie davanti scuola del figlio: la donna è grave

Paura a Soriso, in provincia di Novara, dove un senegalese di 50 anni ha tentato di uccidere l'ex moglie dopo averla attesa di fronte alla scuola frequentata da loro figlio. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale, mentre l'uomo è in stato di fermo. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le dinamiche della drammatica vicenda.

L'agguato

Tutto fa pensare a vero e proprio agguato. Il fatto risale alla mattinata di martedì 24 settembre, intorno alle ore 8.50. Secondo la ricostruzione fornita sino ad ora dalle autorità locali, il 50enne avrebbe atteso l'ex moglie davanti alla scuola frequentata dal loro figlio. Una volta vista la donna, una connazionale di 40 anni, l'uomo, che si trovava in auto, ha messo in moto ed ha cercato di investirla. Non pago. Una volta arrestata la sua corsa, è sceso dalla vettura (una Fiat Station Wagon) e ha raggiunto la propria vittima.

Stando al racconto dei testimoni, ancora sotto choc, lo straniero si sarebbe avvicinato alla donna, riversa a terra e, afferrato un coltello, ha iniziato a colpirla. Provvidenziale e coraggioso l'intervento di alcuni passanti, che hanno bloccato il 50enne evitando che questo continuasse ad accanirsi sulla vittima indifesa.

Qualcuno ha fortunatamente dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile che si trovavano di pattuglia nelle vicinanze. Il senegalese è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

La vittima in ospedale

Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato la 40enne al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara).

A quanto pare la donna ha riportatoa causa dell'aggressione subita, ma non sembra che sia in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverata presso la struttura ospedaliera.

Quanto al 50enne, l'uomo è trattenuto presso la caserma dei carabinieri di Arona, a disposizione dell'autorità giudiziaria.