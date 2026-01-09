Olimpiadi, l'arte di Steve McCurry a Malpensa

L’aeroporto di Milano Malpensa si prepara ad accogliere Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, cconosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti iconici. Il fotografo americano ha realizzato una serie di immagini esclusive all’interno dello scalo intercontinentale, scatti d'autore che saranno protagonisti di una mostra straordinaria allestita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 30 gennaio 2026 nell' area check-in del Terminal 1 e la mostra rimarrà aperta per tutta la durata delle Olimpiadi, offrendo ai passeggeri e ai visitatori un’occasione unica per ammirare il talento di McCurry in un contesto inedito.

Con questa iniziativa, Malpensa conferma il proprio impegno nel coniugare arte e viaggio, trasformando l’aeroporto gestito da Sea in un luogo di cultura e ispirazione, dove Milano e la Lombardia sono collegate grazie allo scalo coninInaugurazione: 30 gennaio 2026Luogo: check-in Terminal 1, Milano MalpensaDurata: 30 aprile 2026