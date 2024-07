Orrore a Roma, decapita un cane e attacca la polizia: arrestato gambiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Scene incredibili quelle che si sono viste l'altro giorno in via Bottidda, a Roma, dove un cittadino straniero, sorpreso mentre stava smembrando un cane, si è scagliato contro gli agenti della polizia di Stato. Il soggetto, risultato essere un gambiano di 40 anni, è finito in manette.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di ieri, lunedì 29 luglio, intorno alle ore 11.00. Sono stati alcuni residenti di via Bottidda, zona Rocca Cencia, a dare l'allarme, segnalando la situazione alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Casilino, che hanno sorpreso l'africano sul fatto.

Il gambiano, infatti, stava smembrando un cane, tagliandogli la testa. Una scena a dir poco agghiacciante, cui ha assistito un residente, rimasto sconvolto. Alla vista dei poliziotti, il 40enne ha dato in escandescenze, scagliandosi contro gli uomini in divisa. Lo straniero ha gettato la carcassa del cane contro i poliziotti, cercando poi di scappare ed evitare i controlli. Dopo essersi diretto verso casa, ha poi divelto la porta, lanciandola contro uno degli agenti che gli sbarrava la strada. Il suo stato di forte alterazione ha quindi costretto gli agenti delle Volanti a prendere misure drastiche, ricorrendo all'uso del taser.

L'arresto

Il 40enne gambiano è stato arrestato con l'accusa di lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. Quanto al cane, purtroppo all'arrivo degli agenti per il povero animale non c'era più nulla da fare.

L'agente aggredito ha invece avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Lo straniero si trova adesso agli arresti domiciliari. Nessuna spiegazione in merito al terribile gesto commesso contro l'animale.