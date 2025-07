Michelle Hunziker e l'appartamento "galeotto", Elisabetta Canalis irriconoscibile, i party privati di Stefano De Martino

Weekend tempo di gossip. C'è chi voleva comprare casa e ha trovato l'amore (Michelle Hunziker), chi è corteggiata da uomini sposati (Nancy Brilli), chi non viene riconosciuta (Elisabetta Canalis) e chi organizza feste "privatissime" (Stefano De Martino).

Come si sono conosciuti Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: "Galeotto fu un appartamento"

Dopo mesi di corteggiamento, e altrettanti di depistaggi per tenere lontani i paparazzi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono usciti allo scoperto, ufficializzando la relazione. Dopo le prime foto "rubate" per strada a Milano, la conduttrice e l'imprenditore sono stati fotografati in barca a Capalbio per un weekend di presentazioni in famiglia. Ma la domanda che più incuriosisce il pubblico è: come si sono conosciuti? A svelarlo è stato Alberto Dandolo sulla rivista Oggi: "Galeotto fu l'appartamento". A quanto pare Tronchetti Provera e Hunziker si sono ritrovati per caso ad avere messo gli occhi sullo stesso appartamento di lusso in centro a Milano: stesso agente immobiliare, stesso immobile, stessi gusti. Alla fine Nino si è aggiudicato l'appartamento ma, a quanto pare, anche il cuore della bella Michelle.

La confessione di Nancy Brilli: "Sono single, ma tanti uomini sposati ci provano con me"

Nancy Brilli volta pagina. Archiviata la storia d'amore con l'imprenditore Pupi D'Angieri l'attrice si è dichiarata single e sulle pagine della rivista Gente ha parlato apertamente della sua vita sentimentale: " Non cerco un fidanzato a tutti i costi. Ora ho trovato l'equilibrio e sto bene. Sono selettiva". Con due matrimoni falliti alle spalle, una storia d'amore importante (con Roy De Vita) e qualche colpo di testa, Nancy Brilli oggi guarda avanti ma a proposito di uomini ha confessato che, nel tempo, gli spasimanti "impegnati" non sono mancati : "In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza... Non andrei mai con un uomo impegnato con un'altra" .

Stefano De Martino e le feste sfrenate: "Gli ospiti hanno solo un divieto"

Estate bollente per Stefano De Martino che, dopo essere finito al centro di molti gossip per i suoi numerosi flirt, torna alla ribalta della cronaca rosa per i party sfrenati che il conduttore organizzerebbe nella sua mega villa a Posillipo. Il settimanale Oggi riferisce di fest e "memorabili e riservatissime a bordo piscina nel lussureggiante giardino a prova di paparazzi". Ad avvalorare la notizia ci sarebbero i racconti dei vicini di casa di De Martino, che avrebbero parlato di " un costante via vai di amici della Napoli bene e di ragazze statuarie ". Feste per le quali l'ex marito di Belen non baderebbe a spese e che prevedono, a quanto si vocifera, un solo obbligo che non riguarda il dress code. " È severamente vietato postare sui social foto e video serate ", fanno sapere i bene informati. Chissà perché

Elisabetta Canalis gela il tiktoker: "Mi intervisti e non sai come mi chiamo?"