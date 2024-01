Cadavere trovato in un bosco a Treviso: sul corpo segni di coltellate

Macabro ritrovamento nei boschi di Paderno del Grappa, frazione del comune di Pieve del Grappa in provincia di Treviso: nel corso della mattinata di oggi è stato infatti rinvenuto il cadavere di un uomo, ed è subito scattato l'allarme. A raggiungere la zona i carabinieri di Treviso, che hanno subito avviato le indagini del caso, cominciando i rilievi.

Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora dagli inquirenti, si tratta del corpo di un uomo di 40 anni di origini straniere. I militari sarebbero già risaliti alla sua identità, ma per il momento i dati in possesso delle forze dell'ordine rimangono riservati. Sappiamo che il cadavere doveva trovarsi nel bosco dal giorno prima, quando si sarebbe verificato il decesso. Non si tratterebbe di un malore. L'uomo, infatti, presenta vistose ferite provocate da un'arma da taglio, segno che con ogni probabilità si tratta di un caso di omicidio.

Starà ora ai carabinieri risolvere questo giallo, risalendo alle cause del decesso e all'identità dell'eventuale responsabile. A quanto pare sono stati i familiari del 40enne a contattare le forze dell'ordine, segnalando la scomparsa dell'uomo, che non aveva fatto ritorno a casa dopo il turno di lavoro. Chi lo ha visto l'ultima volta, ha dichiarato che nella serata di ieri l'uomo si trovava all'interno dell'esercizio pubblico in cui lavorava. Dopo non si sa più nulla.