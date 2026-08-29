Parco Ticino in fiamme per una griglia. Due denunce

Si discute tanto di isole di calore, di cambiamenti climatici , di salvaguardia del verde e di grandi progetti ormai necessari per fronteggiare le emergenze. Però poi la differenza la fanno sempre i piccoli gesti non sempre virtuosi. Così basta lasciare un barbecue acceso e incustodito per mandare in fumo oltre 700 metri quadrati di verde nel Parco del Ticino. É successo il 16 agosto nella zona sotto la spiaggia «Rimini» nel comune di Motta Visconti. I Carabinieri del Nucleo CC Forestale di Magenta coordinati dalla Procura di Pavia, sono riusciti a individuare i due ragazzi responsabili che sono stati denunciati. I due sono stati multati con una sanzione amministrativa di 1.925 euro ciascuno prevista dalla normativa regionale per aver danneggiato una superficie boscata di circa 700 metri quadrati. «La severità delle sanzioni irrogate è legata al pericolo prodotto e al danno provocato, in termini di superficie bruciata per il cui spegnimento sono intervenuti molteplici mezzi dei Vigili del Fuoco e dei Volontari AIB del Parco del Ticino, in un periodo di estrema criticità in cui tutte le deroghe di accensione fuochi erano state interrotte» sottolineano i militari in una nota. Ma l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, chiede sanzioni più severe: «Quanto accaduto - sottolinea - dimostra ancora una volta quanto possano essere gravi le conseguenze di comportamenti irresponsabili. La sanzione amministrativa prevista, pari a 1.925 euro, appare francamente poca cosa rispetto al danno causato, ma soprattutto, alle conseguenze che un incendio avrebbe potuto avere se le fiamme si fossero propagate ulteriormente. Da un gesto superficiale possono derivare danni ingenti all’ambiente, enormi rischi per le persone e le cose e, non ultimo, uno spreco di risorse per l’importante impiego di uomini e mezzi dedicati alle operazioni di spegnimento. Quella che stiamo vivendo è stata un’estate particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi, con un numero elevato di episodi e diversi roghi di origine dolosa. Un incendio non è mai un episodio banale»