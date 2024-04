Paura ad Afragola (Napoli), sparatoria dopo un battesimo: ci sono dei feriti

Tanta paura questo pomeriggio ad Afragola (Napoli), dove a seguito dei festeggiamenti per un battesimo è avvenuta una sparatoria che ha provocato diversi feriti. Sul caso indagano ora gli agenti della polizia locale, intenzionati a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire ai responsabili. Pare che alla base di tutto ci sia stata una lite fra famiglie.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalle autorità del posto, l'episodio si è verificato intorno alle 13.00 di oggi, domenica 21 aprile, nel pieno centro di Afragola (Napoli). Il fatto è avvenuto nei pressi della chiesa di San Giorgio, dove si era da poco celebrato un battesimo, con tanti invitati all'evento.

A quanto pare tutto sarebbe partito da una lite scoppiata in un bar vicino. I membri di due famiglie hanno cominciato a discutere animosamente fra loro e in breve tempo la situazione è degenerata. Sembra che i dissapori risalissero a parecchio tempo prima, ecco perché gli animi si sono riscaldati subito. Dalle urla e dalle minacce si è in breve passati allo scontro fisico, che ha preso una piega pericolosa quando sono state impugnate delle armi. Stando alla ricostruzione c'è stata prima una rissa a colpi di mazza, poi la sparatoria, che avrebbe potuto avere conseguenze letali.

Le autorità sono state contattate subito e giunti sul posto gli inquirenti hanno trovato dei feriti. Almeno cinque, infatti, le persone che hanno riportato delle lesioni più o meno gravi. Il bilancio attuale parla di tre feriti da arma da fuoco e due contusi. A quanto pare fra i feriti da arma da fuoco ce ne sarebbe uno, che ha riportato una lesione all'addome, giudicato grave. Sul posto, oltre alla polizia e ai carabinieri, anche gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

"Non è ammissibile che episodi del genere si verifichino in una piazza centrale, a poche decine di metri da una parrocchia dove si sta celebrando la messa domenicale, a cui partecipano un gran numero di concittadini, in particolare tante famiglie con bambini" , ha dichiarato Antonio Pannone, sindaco di Afragola, come riportato da Leggo.it.

Indagini in corso