Accoltellata da un uomo incappucciato, paura per una donna all'autogrill sull'A1

Choc sull'autostrada a A1, dove una donna di 58 anni è stata aggredita da uno sconosciuto che ha approfittato di un momento in cui la vittima si trovava ferma all'area di sosta per accoltellarla. La signora, rimasta ferita a una gamba, è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale locale, mentre le ricerche del responsabile sono partite immediatamente.

Cosa è accaduto

L'episodio, secondo quanto riferito dalla stampa locale, si è verificato nella giornata di oggi, marterdì 26 dicembre, intorno alle 14.15. La vittima, una donna italiana di 58 anni, stava viaggiando in auto insieme alle figlie di 29 e 31 anni, quando è avvenuto l'impensabile.

Raggiunta l'area di sosta sulla A1, zona Bisenzio Est, dopo Firenze, la donna è rimasta ferma in auto ad attendere il ritorno delle figlie. È stato a quel punto che un uomo incappucciato ha raggiunto l'auto, aperto lo sportello e aggredito la signora, brandendo un coltello. Il soggetto è riuscito a ferire la 58enne alla gamba, poi si è dato alla fuga, senza nuppure cercare di rubare qualcosa.

La vittima è stata immediatamente raggiunta dalle due figlie, che avevano assistito alla scena mentre stavano facendo ritorno dall'autogrill. La 58enne, ferita all'arto inferiore, è stata subito assistita sul posto, e sono stati allertati gli operatori sanitari del 118. Raggiunta la zona, i soccorsi hanno caricato la donna in ambulanza per poi traportarla in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze, dove sono stati effettuati degli accertamenti. A quanto pare, malgrado la lesione riportata, la signora non si trova in pericolo di vita.

Le indagini

Resta ora da capire chi e perché ha aggredito la 58enne. Purtroppo la vittima non è riuscita a identificare il suo assalitore, essendo stato questo incappucciato. Gli agenti della polizia stradale e i colleghi della Squadra mobile di Firenze hanno dato immediato avvio ai rilievi sul posto, e sono state acquisite le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza. Al momento è caccia all'uomo, e gli inquirenti non escludono alcuna pista, neppure quella familiare (ci sono sospetti circa l'ex marito della donna).

A quanto pare la 58enne e le figlie si stavano recando in Lombardia, per la precisione a Milano, dopo essere partite da Cerveteri.