Accoltellata dopo una lite, finisce in una scarpata: interrogato il compagno romeno

Arriva da Casnigo, in provincia di Bergamo, la notizia dell'ennesimo caso di aggressione nei confronti di una donna. Stavolta la vittima è una giovane di 24enne anni, finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dal compagno. L'uomo, indicato dalla ragazza, si trova in stato di fermo.

La ricostruzione

Il terribile episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi, domenica 12 maggio. Intorno alle 12.00 le autorità sono state messe in allarme per una rovinosa caduta in una scarpata. I soccorritori hanno raggiunto la piazzola di sosta di via Carrali a Casnigo, luogo da cui era pervenuta la richiesta di aiuto, ma si sono resi conto che la situazione era ben più complessa. Nell'area di sosta si trovava un giovane straniero, fermo vicino alla propria auto. La donna che era con lui, invece, era nella scarpata sottostante la strada, in mezzo alla boscaglia.

Ai soccorritori era stato detto che la giovane aveva riportato delle ferite a seguito della caduta, ma in breve è emersa la verità. Sul posto non solo un'ambulanza, ma anche l'automedica e l'elisoccorso, per consentire un più agevole trasporto della 24enne in ospedale. A raggiungere la zona anche il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. La ragazza è stata recuperata e agli occhi del personale medico è parso subito chiaro che le ferite riportate non fossero riconducibili a una caduta, bensì a un'aggressione. Le lesioni, infatti, sembravano inferte da un corpo contundente.

L'arrivo dei carabinieri

Compreso di trovarsi di fronte a una situazione di ben altro tipo, i soccorritori hanno contattato i carabinieri e in breve tempo si sono presentati i militari della Compagnia di Clusone. La giovane donna, risultata essere una ragazza ucraina residente a Gorle, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sono peggiorate col passare del tempo, e adesso si trova ricoverata ed è grave.

Quanto al compagno, risultato essere un romeno di 36 anni, l'uomo è stato fermato e tradotto in caserma per essere sottoposto a interrogatorio. Al momento è accusato di tentato omicidio. E' infatti parso subito chiaro che la 24enne fosse stata aggredita e la stessa vittima avrebbe poi fatto il nome del compagno ai carabinieri. L'uomo si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.