Paura al concerto di Fiordaliso, spunta un coltello: un ferito

Momenti di terrore nella serata di ieri durante il concerto di Fiordaliso andato in scena a Favara (Agrigento). Nel corso dell'esibizione, infatti, si è verificata una violenta lite conclusasi nel sangue, con un uomo rimasto ferito dopo aver ricevuto delle coltellate. Le indagini degli inquirenti sono in pieno corso e, stando alle ultime informazioni fornite, un uomo sarebbe già stato individuato.

Paura al concerto

La cantante Fiordaliso si trovava a Favara in occasione delle celebrazioni in onore di San Giuseppe. Per l'occasione, in città erano state organizzate delle giornate dedicate alla musica. Venerdì 30 agosto sono saliti sul palco allestito in piazza Cavour i Cugini di Campagna, mentre ieri, sabato 31 agosto, è stata la volta della cantautrice piacentina. Per la giornata di oggi, invece, è atteso il rapper italiano Lda. Concerti gratuiti, con inizio alle 21.30. Una bella iniziativa a disposizione della comunità, che però ha avuto un risvolto davvero terribile.

Nel corso del concerto di Fiordaliso, infatti, si è scatenata una violenta discussione. Pare che due uomini si siano scontrati per delle avance rivolte a una donna, moglie di uno dei contendenti. Ciò avrebbe scatenato la furiosa reazione, che ha portato prima alle urla e poi allo scontro fisico, con calci, pugni e persino un inseguimento fra la folla riunita per assistere all'esibizione. Alla fine il molestatore avrebbe estratto un coltello, scagliandosi contro l'altro, e infliggendogli diverse ferite, mirando alla gola. A seguito dell'aggressione, sarebbe poi fuggito, mentre si scatenava il panico fra i presenti.

La denuncia e le indagini

Il ferito, risultato essere un 46enne di Favara, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato medicato. In un secondo momento l'uomo si è presentato presso i carabinieri della Tenenza di Favara per sporgere denuncia. Le indagini sono partite immediatamente.

A quanto pare l'aggressione è stata ripresa da alcune telecamere, che hanno consentito ai militari di individuare il presunto responsabile, un soggetto già noto alle forze dell'ordine.

A quanto pare l'accoltellamento si sarebbe verificato in piazza dei Vespri, nelle immediate vicinanze di una chiesa. L'attività investigativa, finalizzata a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, è ancora in pieno corso. Il presunto responsabile è stato raggiunto e arrestato.