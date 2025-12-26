Paura a Milano, una manovra sbagliata e l'auto finisce sui binari della stazione

Momenti di panico nella giornata di ieri alla stazione Cesano Boscone (Milano), dove un'auto fuori controllo è finita sui binari. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto a ristabilire la calma. Nonostante la gravità dell'episodio, sembra che non si siano registrati feriti.

Stando a quanto riportato sino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 dicembre. Intorno alle 14.08, un'auto ha finito con lo schiantarsi contro la stazione ferroviaria. Sembra che la vettura si trovasse nel parcheggio di via De Nicola, e che la persona che si trovava alla guida stesse effettuando una manovra. Purtroppo deve esserci stato un errore, perché l'auto ha superato le piccole grate che separano il parcheggio dalla stazione, ed è finita sui binari. Per fortuna, in quel momento, non stavano passando treni.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale. A quanto pare alla guida del mezzo c'era un uomo di 42 anni. Questi stava effettuando una manovra in retromarcia e proprio mentre si trovava impegnato in quelle operazioni avrebbe perso il controllo della vettura, sondando la piccola recinzione. Chiaramente la scena ha suscitato grande clamore, ma per fortuna non si sono verificati dei feriti. Anche il conducente non ha riportato conseguenze.

scopo precauzionale le autorità hanno deciso di interrompere il traffico ferroviario così da far intervenire i soccorsi in tutta sicurezza. L'automobile è poi stata rimossa e riportata sulla carreggiata.